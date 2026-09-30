Soudan: Coopération militaire - Le pays et l'Azerbaïdjan intensifient leurs relations de défense à Bakou

30 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Défense, Gen Hassan Kabroun a rencontré mardi à Bakou son homologue azerbaïdjanais, Gen Zakir Hasanov. Cette réunion vise à développer la coopération militaire et de défense entre les deux pays.

À cette occasion, le ministre soudanais a reçu une invitation officielle pour assister à d'importantes manoeuvres militaires conjointes impliquant le déploiement de nouveaux armements.

Cet entretien s'est déroulé en marge du 6e Salon international de la défense d'Azerbaïdjan (ADEX 2026), auquel participe le ministre de la Défense, accompagné du directeur général adjoint de la Military Industry Corporation, le général de brigade Al-Moatasem El-Haj.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre leurs institutions de défense, de partager leurs expertises et de faire le suivi des accords et protocoles d'accord récemment conclus.

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Le ministre soudanais a exprimé sa gratitude envers l'Azerbaïdjan pour son soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance du Soudan, ainsi que pour son assistance humanitaire envers le peuple soudanais. Les deux ministres ont réaffirmé la volonté de leurs dirigeants de poursuivre la coordination pour élever les relations bilatérales vers de nouveaux horizons, saluant leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

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