Soudan: Défis de l'élevage de moutons du désert - Le ministère organise son 3e atelier virtuel

Le ministère des Ressources animales et de la Pêche a organisé mardi à Khartoum son troisième atelier virtuel. Intitulé « Problèmes et défis de l'élevage du mouton du désert soudanais », l'événement s'inscrit dans le plan national d'amélioration génétique animale. Il a mis en lumière l'expérience de l'entreprise Fortaleza sous le slogan : « Ressources génétiques durables, production accrue et avenir meilleur ».

Le sous-secrétaire du ministère, Dr Ammar El Sheikh a souligné l'importance de moderniser les programmes d'amélioration génétique pour accroître la productivité des races locales. Il a appelé à capitaliser sur les expertises nationales et internationales pour soutenir et organiser les petits éleveurs à travers la vulgarisation, le marketing et les industries légères, évoquant un plan conjoint avec les ministères de la Gouvernance fédérale, du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce.

De son côté, la directrice générale de la Production animale, l'ingénieure Rehab Salah a précisé que cet atelier permet d'échanger sur l'utilisation des technologies modernes tout en respectant l'environnement soudanais. Elle a insisté sur la nécessité de baser ces programmes sur des données de production rigoureuses.

Enfin, l'expert Dr Ahmed Ibrahim Adam a rappelé, en ligne, que le mouton du désert possède une productivité élevée et une grande résilience fourragère, affirmant que l'amélioration des races maximisera la valeur économique du cheptel.

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