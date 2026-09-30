Tunisie: Meurtre de Leïla Ben Salem à Montréal - L'ambassade de Tunisie réclame la vérité

Tunis — L'ambassade de Tunisie au Canada a annoncé, mardi soir, dans un communiqué officiel, que la dépouille de Leïla Ben Salem sera rapatriée en Tunisie, mercredi, 30 septembre 2026, à bord d'un vol Tunisair, après accomplissement des formalités administratives et juridiques et accord de sa famille.

L'ambassade a indiqué avoir engagé des démarches officielles auprès du ministère fédéral des Affaires étrangères, le pressant d'intervenir auprès des services compétents pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et engager les poursuites judiciaires appropriées, dans le but de préserver les intérêts de la victime, de son fils et de sa famille.

Aussitôt avisé de cet incident tragique, l'ambassade a précisé avoir agi conjointement avec le consulat de Tunisie à Montréal auprès des autorités fédérales canadiennes et du gouvernement du Québec, pour obtenir les informations nécessaires et assurer un suivi rigoureux de l'affaire.

L'ambassade a salué l'hommage rendu à la défunte par la classe politique et parlementaire canadienne, soulignant que l'ambassadeur, Lasaad Boutara, et le consul Kamel Makkas ont contacté personnellement la famille de la victime pour lui présenter leurs condoléances et leur solidarité.

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Elle a réaffirmé son engagement à défendre les droits des ressortissants tunisiens au Canada et à les accompagner dans les moments difficiles.

Leïla Ben Salem, 45 ans, a été assassinée dans son appartement à Montréal, le 22 septembre 2026. Selon des médias canadiens, la victime participait à une réunion virtuelle avec un collègue lorsqu'un individu a fait irruption à son domicile et l'a frappée avec un objet contondant.