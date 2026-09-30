Cameroun: Le Gecam plaide pour la concertation sur la gestion du secteur des déchets au pays

Le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) a créé la bourse des déchets pour transformer les déchets en ressources économiques. A la suite d'une séance de travail dans les services du Premier Ministre, une lettre a été transmise au MINEPDED lui demandant de rapporter ladite opération. Face à la fin de non-recevoir du ministre, les Entreprise du secteur ont saisi le patronat pour exprimer leur désapprobation.

Et pourtant, pour citoyenne qu'elle soit, La Bourse Nationale des Déchets (BND) du Cameroun est une plateforme d'échange qui met en relation ceux qui détiennent des déchets avec ceux qui peuvent les collecter, les acheter, les transformer, les recycler ou les valoriser. Le MINEPDED la présente comme un instrument de lutte contre la pollution et de développement de l'économie circulaire dans sa lettre du 12 Février 2026 qui rendait opérationnelle la BND.

Seulement « la mise en place de cette plateforme numérique et du manifeste de traçabilité nécessitent encore des concertations élargies aux fins de déterminer un cadre règlementaire, opérationnel, consensuel et approprié» Pour y parvenir, le Premier Ministre Chef du Gouvernement a prescrit au MINEPDED « De bien vouloir transmettre aux services du Premier Ministre et à l'attention du conseiller spécial N3 toute documentation relative à la Bourse Nationale Du Déchet depuis son acte fondateur jusqu'aux textes les plus récents»

Le refus du Ministre

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La lettre circulaire du secrétariats General des services du Premier ministre dont nous avons cité les extraits plus haut ne semble pas avoir reçu l'approbation du Ministre en charge de l'environnement et la protection de la Nature. Une attitude qui a mis la confusion au sein des Entreprises évoluant dans le secteur des déchets notamment les plastiques, métaux, papiers/cartons, déchets organiques et autres matières présentant un potentiel de valorisation.

Quand on sait que le déploiement de la plateforme BND nécessite des travaux complémentaires de Maturation et une large concertation des acteurs de la filière, il est fort à craindre que le refus d'appliquer les instructions du premier ministre ait des conséquences sur la survie des Entreprise du déchet.

Le plaidoyer du GECAM

Ce frein à ce « Marché du Déchet » en devenir au Cameroun a poussé les entreprises à saisir le patronat pour un arbitrage. Aussi, dans une lettre adressée au Ministre, le Gecam constate que « Les instructions du premier ministre restent sans effet, vos collaborateurs refusant de délivrer le manifeste de traçabilité et renvoyant systématiquement les Entreprises à l'application de la lettre circulaire du 12 février 2026»

Face à cet imbroglio qui met en péril des milliers d'emplois du secteur, le GECAM appelle à l'« organisation d'une concertation impliquant tous les acteurs concernés dans le but de trouver des solutions pérennes, légalement fondées, préservant à la fois le tissus économique et les emplois du secteur des déchets»