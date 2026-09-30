Cameroun: Douala, Yaoundé, Figuil - Le programme « excellence scolaire » de cimencam récompense les meilleurs

Pour la troisième année consécutive, la caravane des Cimenteries du Cameroun a parcouru le pays dans le cadre de son programme « Excellence Scolaire », dont le but essentiel est d'améliorer le taux de scolarisation et de promouvoir la culture de l'excellence. Dans ses bagages : des kits scolaires incluant notamment des sacs, des livres, des cahiers et diverses fournitures, afin de récompenser le mérite et d'assurer une rentrée sereine à plus de 559 bénéficiaires de cette édition, répartis dans les villes de Douala, Yaoundé et Figuil.

Douala, le 12 septembre 2026

À Douala, c'est toute la communauté éducative qui a été magnifiée. Le directeur de l'usine de Bonabéri, Boris YEBGA, l'a d'ailleurs souligné au cours de la remise des kits scolaires aux enfants méritants de l'arrondissement de Douala III : « Cette réussite est non seulement celle des élèves, mais aussi celle des parents et des enseignants. »

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Cet engagement citoyen de CIMENCAM a été apprécié à sa juste valeur par Valentin EPOUPA, maire de l'arrondissement de Douala III, qui a lancé à l'entreprise « un appel à un partenariat durable pour créer davantage, à travers ces récompenses et cet accompagnement, de l'émulation au sein des établissements scolaires, car c'est la réussite qui mène au développement du pays. » Une vision qui a reçu l'approbation du sous-préfet de l'arrondissement, Laurent Victor AYISSI : « Cette célébration du mérite inspirée par CIMENCAM doit trouver un écho dans tout le pays pour qu'au bout de l'effort, nous obtenions parmi ces jeunes des directeurs généraux, des maires et des sous-préfets. »

Figuil, le 15 septembre 2026

À Figuil, c'est le directeur de l'usine CIMFIG, Pierre Paul MBARGA, qui a planté le décor : « Figuil occupe une place particulière dans le coeur de CIMENCAM. C'est sur la terre de Figuil qu'est implantée l'usine où nous opérons chaque jour. Il est important de restituer à cette population ce qu'elle nous apporte au quotidien. "Giving back to the community", la solidarité communautaire est au coeur de notre responsabilité sociétale. »

Pour CIMENCAM Figuil, l'excellence scolaire est la juste récompense du mérite et des parcours exceptionnels. Le travail et l'abnégation encouragent l'entreprise à veiller à ce que tous les enfants, même les plus démunis, prennent le chemin de l'école et puissent rivaliser d'efforts pour se hisser au premier rang.

Ainsi, la cérémonie solennelle de remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de Figuil a constitué un véritable creuset de connaissances, témoignant des efforts consentis pour l'éducation de la jeunesse. Un moment de reconnaissance du travail acharné, de la discipline et de la persévérance des apprenants qui

se sont distingués par leurs résultats et leur comportement exemplaire. Pour Prosper DENAHA, proviseur du lycée de Figuil : « En valorisant l'excellence scolaire, vous contribuez non seulement à féliciter les plus méritants, mais aussi à insuffler aux autres le goût de l'effort et la quête permanente de l'excellence. »

Enfin, madame le sous-préfet de Figuil, Adda Soureya SOURATOU, a conclu : « Nous sommes réunis non pas pour une simple remise de stylos et de cahiers, mais pour sceller un pacte entre le Figuil qui produit et le Figuil qui attend. »

Yaoundé, le 24 septembre 2026

C'est avec fierté et émotion que la caravane a achevé sa tournée dans l'un des arrondissements cosmopolites de la capitale : Yaoundé III. Devant les autorités locales et toute la communauté éducative, avec le même engagement et la même ferveur, le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM a mis à l'honneur les élèves particulièrement méritants, issus des écoles primaires et secondaires de la localité.

À travers cette ultime étape riche en symboles, l'entreprise a ainsi réitéré avec force son engagement citoyen à « encourager les jeunes à maintenir le cap de l'excellence. » L'édition 2026 de la caravane s'achève ainsi en beauté sur cette note d'espoir pour l'avenir de la jeunesse camerounaise. Le rendezvous est déjà pris : cap sur 2027 !