Cameroun: Le goût du vin de palme - Bekolo inverse Miss Daisy

Le Goût du vin de palme, le nouveau film de Jean-Pierre Bekolo, sort le 7 octobre. Une patronne française et son chauffeur camerounais dans une virée parisienne.

Avec Le Goût du vin de palme, Jean-Pierre Bekolo retourne le classique hollywoodien Miss Daisy et son chauffeur : le chauffeur africain n'est plus un serviteur invisible, il devient le guide qui révèle à sa patronne blanche une autre idée du monde.

Le Goût du vin de palme : Bekolo inverse Miss Daisy

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Le nouveau film de Jean-Pierre Bekolo, Le Goût du vin de palme, sort en salles le 7 octobre 2026. Il met en scène Caroline Ducrocq dans le rôle d'Ariane Boréal, présentée comme la femme la plus riche de France, et Émile Abossolo Mbo dans celui d'Aristide, son chauffeur camerounais. Ensemble, ils fuient Paris dans une virée qui va bouleverser leurs certitudes.

Le film est présenté partout comme une variation autour de Miss Daisy et son chauffeur, le classique hollywoodien de 1989. Bekolo assume le clin d'oeil. Mais il le détourne.

Ce que Bekolo fait à Miss Daisy

Dans le film de Bruce Beresford, Jessica Tandy jouait une vieille dame juive d'Atlanta, Morgan Freeman son chauffeur noir. Le rapport de classe était frontal, l'émancipation venait de la patronne. C'était elle qui apprenait à voir son chauffeur comme un être humain.

Bekolo inverse la trajectoire. Ariane Boréal n'est pas une veuve paisible. C'est une femme d'affaires en conflit ouvert avec sa fille, qui l'accuse de dilapider son héritage. Sa famille l'a enfermée dans sa villa. Elle s'échappe. Et c'est son chauffeur, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment regardé en dix ans, qui devient son seul allié.

« Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui a tout, mais qui ne trouve pas le sens de sa vie », explique Bekolo dans un entretien publié par La Nation Bénin. « L'argent ne fait pas le bonheur. On le sait, mais il fallait l'illustrer. »

Le renversement est double. Le chauffeur n'est plus un faire-valoir. Il est le guide. C'est lui qui ouvre à Ariane un monde qu'elle ignorait : la culture africaine, la nourriture, le vin de palme.

Le vin de palme comme métaphore

Le titre du film n'est pas anodin. « Je crois qu'il y a du vin de palme au Bénin. Nous en avons au Cameroun. Mais dans beaucoup de pays, notamment en Europe, on ne sait pas ce que c'est ni quel goût ça a », confie le réalisateur. « Le titre du film est une façon d'évoquer le goût de la culture africaine, quelque chose que nous connaissons et aimons, mais que d'autres ignorent. »

C'est une manière simple de poser la question du regard. Le vin de palme, c'est ce que l'Afrique connaît et que l'Occident ne connaît pas. Le film propose à Ariane d'y goûter. À travers elle, c'est le spectateur occidental qui est invité à découvrir un ailleurs.

Mais Bekolo ne se contente pas d'un didactisme inversé. La critique du film souligne la « richesse de ses dialogues » et sa « mise en scène atypique » qui font de l'oeuvre « une véritable méditation sur la tradition, l'invisible et l'importance des ancêtres dans la culture africaine. »

Un dispositif audacieux

La majorité de l'action se déroule dans une voiture. C'est un choix de mise en scène qui pourrait sembler répétitif. Il devient, selon les premiers retours, une force.

« La majorité de l'action se déroule dans une voiture : un dispositif qui n'est pas sans rappeler, dans un tout autre registre, le film Driving Miss Daisy », note un critique. « Mais chez Bekolo, la sobriété scénographique sert un propos plus spirituel : il donne ici à la route, à la parole et au cheminement une dimension initiatique profondément ancrée dans la culture. »

Le film a été tourné en studio, sur fond vert, selon les informations rapportées par un témoin de la production. Un défi technique que la critique salue : « Si tu ne m'avais pas dit avant que tout le film a été tourné en studio sur fond vert, je l'aurais difficilement imaginé, tellement c'est très bien fait. »

Le casting

Caroline Ducrocq, vue dans des productions françaises, incarne Ariane. Émile Abossolo Mbo, figure du cinéma camerounais, joue Aristide. Binda Ngazolo complète le casting.

Le professeur Ambroise Kom, cité dans la présentation du film, parle d'« une oeuvre osée qui invite l'Afrique et l'Occident à bien se regarder parfois dans le miroir et à bien méditer sur leur identité réciproque. »

Me Banga Assam Honorine Elisabeth, avocate au Barreau du Cameroun, salue « un super casting des acteurs férus », la « justesse des images » et « l'intelligence des mots ».

Le parcours du film

Le Goût du vin de palme a été présenté au Festival Écrans Noirs au Cameroun en 2025, puis à l'Africa Alive Festival en Allemagne et au Festival Afro-Clap en France en 2026. Il a également été projeté à Cotonou, au Bénin, dans le cadre du projet Labo Bénin, où Bekolo a animé des master class pour de jeunes cinéastes.

Jean-Pierre Bekolo, né à Yaoundé en 1966, est une figure de proue du cinéma africain. Révélé par Quartier Mozart en 1992, il a construit une oeuvre qui « interweave politics, philosophy, and Afrofuturism », selon la description du festival Sinematranstopia. Il enseigne le cinéma aux États-Unis, notamment à Duke University.

De quoi parle Le Goût du vin de palme ?

Le film raconte l'histoire d'Ariane Boréal, présentée comme la femme la plus riche de France, qui fuit sa famille et erre dans Paris avec son chauffeur camerounais, Aristide. Leur virée les conduit à une découverte mutuelle.

Qui a réalisé Le Goût du vin de palme ?

Jean-Pierre Bekolo, réalisateur camerounais né à Yaoundé en 1966, connu pour Quartier Mozart (1992) et son travail sur l'afrofuturisme.

Quand sort Le Goût du vin de palme ?

Le film sort le 7 octobre 2026.

Est-ce une adaptation de Miss Daisy et son chauffeur ?

Non, ce n'est pas une adaptation. Bekolo s'inspire du dispositif du film de 1989 (le huis clos dans une voiture entre une patronne et son chauffeur) mais en inverse les enjeux et les rapports de force.

Qui sont les acteurs principaux ?

Caroline Ducrocq (Ariane) et Émile Abossolo Mbo (Aristide).