Algérie: Le président de la République réaffirme l'engagement constant et de principe du pays envers le Soudan du Sud

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, mardi, l'engagement constant et de principe de l'Algérie envers le Soudan du Sud, ainsi que sa pleine solidarité avec ce pays frère dans sa démarche visant à parachever la construction de ses institutions.

Dans une allocution adressée aux participants au Sommet virtuel du Comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la République du Soudan du Sud (C5), lue par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, par visioconférence, le président de la République a précisé que "l'engagement de l'Algérie envers le Soudan du Sud n'est pas conjoncturel", affirmant qu'"il s'agit d'un engagement constant et de principe, qui s'est concrètement traduit dans de nombreuses situations".

A cet égard, il a renouvelé "la pleine solidarité de l'Algérie avec ce pays frère dans sa démarche visant à parachever la construction de ses institutions", réaffirmant sa disponibilité à apporter "le soutien logistique et technique nécessaire pour accompagner les autorités et les instances électorales sud-soudanaises durant cette étape cruciale".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République a également évoqué la situation actuelle au Soudan du Sud, qui, a-t-il dit, "se trouve au seuil d'une étape charnière à l'approche du processus électoral, dont l'aboutissement constituera un moment déterminant dans l'histoire de cet Etat".

"Ces élections, que le peuple du Soudan du Sud attend avec impatience, font face à des défis chroniques et réels, avec le risque de remettre en question les acquis enregistrés ces dernières années", a-t-il prévenu, relevant que "le blocage politique entre les signataires de l'Accord de paix redynamisé a un impact considérable sur l'ensemble du processus de transition et sur l'avenir même de l'Accord".

Aussi, "notre devoir aujourd'hui est de soutenir ce pays frère à aller de l'avant dans ce processus visant à mettre fin à la crise interne qui perdure, à travers une évaluation claire de la situation actuelle et la détermination des mesures d'urgence que nous devons prendre", a insisté le président de la République.

Et de souligner que l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud "demeure le cadre politique légitime et à même de permettre de surmonter la crise actuelle", ajoutant que "le peuple sud-soudanais est le seul à pouvoir décider de son avenir".

Partant de là, l'Algérie appelle toutes les parties signataires de l'Accord revitalisé à "s'engager activement et positivement dans un dialogue politique inclusif et constructif, dans lequel l'intérêt national supérieur doit primer sur les considérations conjoncturelles", a poursuivi le président de la République, tout en saluant l'initiative présentée par la République d'Afrique du Sud, pays frère, en sa qualité de présidente du groupe C5, d'accueillir un dialogue politique entre les parties signataires de l'Accord revitalisé, qu'il a qualifié d'"étape extrêmement importante".

En conclusion, le président de la République a appelé le Sommet à "adresser un message africain fort et unifié, exprimant la pleine solidarité avec le peuple sud-soudanais et réaffirmant l'engagement collectif à l'accompagner vers la paix et la stabilité".