Soudan: Le ministre des Finances et le vice-gouverneur de la Banque du Soudan participent à la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement à Doha

Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Gibril Ibrahim, accompagné du gouverneur adjoint de la Banque centrale du Soudan, le Dr Sami Abdel Hafiz, a participé aux travaux de la 11e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB). Les assises se sont tenues les 28 et 29 septembre 2026 à Doha, la capitale qatarie, avec la participation de ministres des Finances et de l'Économie, de gouverneurs de banques centrales, de hauts responsables ainsi que de représentants d'institutions financières et de développement des pays membres.

La participation du Soudan à cette réunion s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer sa présence dans les forums économiques et financiers internationaux, à élargir sa coopération avec les institutions de développement, et à inscrire les priorités de la reprise et de la reconstruction à l'ordre du jour des partenariats et du financement international du développement. Cette démarche vise à stimuler la relance économique et à créer les conditions propices à une nouvelle phase de croissance et d'investissement.

À ce stade, les priorités du Soudan se concentrent sur la transition vers la reprise et la reconstruction après les répercussions de la guerre, le rétablissement des services de base, la réhabilitation des infrastructures et la redynamisation des secteurs productifs -- notamment l'énergie, l'eau, les transports, les infrastructures numériques et l'agriculture --, parallèlement au soutien du secteur privé et à la mise en place d'un environnement favorable à l'investissement.

Cette réunion constitue une opportunité pour examiner les domaines de coopération avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, présenter les projets et les priorités nationales, explorer les mécanismes de financement adaptés aux projets à fort impact sur le développement, et tirer profit de l'expertise internationale pour moderniser les infrastructures et mobiliser des investissements à long terme.

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L'agenda de la délégation soudanaise comprend également des entretiens bilatéraux avec les dirigeants d'institutions financières et de développement ainsi qu'avec des hauts responsables présents, afin d'évaluer les opportunités de coopération, d'élargir les partenariats et de renforcer le rôle du secteur privé dans la production et l'effort de reconstruction.

La participation soudanaise à cette réunion annuelle reflète l'orientation du gouvernement vers la diversification des partenariats internationaux et la mobilisation des ressources et des compétences requises pour soutenir la reconstruction économique. Elle vise à poser les fondements d'une nouvelle ère de stabilité, de reprise et de développement, tout en renforçant la résilience de l'économie soudanaise et en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et d'investissement.