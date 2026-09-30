Soudan: Agar s'enquiert des programmes de l'Autorité nationale des femmes soudanaises

Le vice-président du Conseil Souverain de Transitoire, Malik Agar a réaffirmé le soutien indéfectible du gouvernement aux femmes soudanaises, afin de leur permettre de jouer pleinement le rôle national qui leur incombe.

Lors d'une audience accordée mardi à son bureau à une délégation de l'Autorité nationale des femmes soudanaises, Son Excellence a salué l'action continue de l'organisation, en particulier ses efforts pour pallier et atténuer les répercussions de la guerre.

De son côté, la conseillère de l'Autorité, Mme Takwa Siddiq Al-Tahir, a précisé dans une déclaration à la presse que la délégation avait exposé au vice-président la vision nationale de l'organisation, le bilan de ses activités passées ainsi que ses plans futurs.

Elle a ajouté que la rencontre avait également permis d'évoquer la participation active et le rôle fondamental des femmes soudanaises dans le projet de réconciliation nationale et le dialogue inter-soudanais à venir.

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Mme Takwa a souligné que le vice-président du Conseil de souveraineté s'est engagé à appuyer les projets et programmes de l'Autorité, notamment en matière de formation et de renforcement des capacités.

Il convient de noter que l'Autorité nationale des femmes soudanaises, qui oeuvre au soutien des forces armées et des personnes déplacées -- en particulier les femmes --, a été créée en réponse aux conséquences de la « guerre de la dignité ». L'organisation menait initialement ses activités depuis la ville de Port-Soudan avant de s'installer récemment à Khartoum, la capitale.

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