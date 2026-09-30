Soudan: Le Comité de préparation du dialogue inter-soudanais annonce l'invitation des forces politiques à des consultations

Le porte-parole officiel du Comité de préparation du dialogue inter-soudanais, l'ingénieur Osman Mirghani a annoncé que le comité avait commencé à inviter l'ensemble des forces politiques, sans exception, à des réunions consultatives en prélude à la conférence de dialogue national.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au siège du comité à Khartoum, M. Mirghani a précisé que le comité entamerait prochainement ses rencontres avec les acteurs politiques. Il a indiqué que la semaine prochaine serait marquée par une réunion spécifique avec le Bloc Démocratique, suivie d'une rencontre consultative avec les autres forces politiques.

Il a expliqué que le comité poursuivrait ses consultations avec les différentes composantes politiques afin de dégager le plus large consensus possible sur les questions liées à la préparation du dialogue. Par la suite, le comité synthétisera les résultats de ces consultations pour établir une plateforme sur laquelle reposera la conférence de dialogue.

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M. Mirghani a également révélé l'existence de contacts continus avec les puissances internationales et régionales. Il a fait état d'une réunion prévue cette semaine à l'étranger avec un groupe de pays de l'Union européenne et le comité chargé des questions soudanaises, en plus de rencontres régulières avec d'autres organisations et États.

M. Mirghani table sur un achèvement des travaux du comité dans un délai limité, exprimant l'espoir que la conférence de dialogue inter-soudanais se tienne avant la fin de l'année, ce qui marquerait la fin de la mission du comité et le début d'une nouvelle phase du dialogue.

De son côté, Me Nabil Adib, coordinateur du volet politique au sein du comité, a précisé que le rôle du Comité de préparation prendrait fin dès l'ouverture du dialogue. Il a indiqué que le comité avait soumis deux documents de travail pour faciliter les débats entre les participants : le premier porte sur les principes nationaux et les lignes rouges du dialogue, tandis que le second concerne le processus de prise de décision au sein des futures assises.

Me Adib a souligné que toute proposition visant à diviser le Soudan, sous quelque forme que ce soit, est inacceptable et exclue des débats. Il a réaffirmé l'adoption d'un mode de gouvernance décentralisé, adapté à la diversité du Soudan, tout en reconnaissant l'ensemble des identités et en consacrant le système démocratique comme mode de gouvernement.

Il a ajouté que les décisions au sein du dialogue devront être prises à la majorité, précisant que l'ordre du jour des discussions sera défini par les participants eux-mêmes. Il a également confirmé que le comité poursuivait ses contacts avec tous les partis et coalitions politiques, y compris la coalition "Samoud", ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales, notant que le comité a déjà accompli la majeure partie du travail préparatoire.

Par ailleurs, M. Souleymane Al-Amine, membre du comité pour le volet sociétal, a fait état de contacts intensifs menés par le comité auprès des administrations autochtones, des confréries soufies, des déplacés, des réfugiés et des victimes de la guerre. Ces démarches ont reçu un accueil très favorable lors des visites effectuées dans les camps de déplacés et auprès des chefs religieux. Il a enfin évoqué un autre volet de consultations incluant le secteur patronal, compte tenu de l'importance des usines qui emploient un grand nombre d'ouvriers subvenant aux besoins de milliers de familles.