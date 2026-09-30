Maroc: Le Maroc appelle à New York à une coopération internationale mieux adaptée aux besoins des pays à revenu intermédiaire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, vendredi à New York, la nécessité d'une coopération internationale mieux adaptée aux besoins et aux vulnérabilités des pays à revenu intermédiaire.

Intervenant à la 11e réunion ministérielle annuelle du Groupe des Amis des Pays à Revenu Intermédiaire (PRI) tenue sur le thème: « Plan stratégique d'action pour les pays à revenu intermédiaire : la coopération internationale au service d'un nouveau modèle de développement », M. Bourita a rappelé que la Déclaration ministérielle de Rabat, adoptée en 2024, avait appelé à l'élaboration d'un Plan stratégique d'action onusien ambitieux et concret visant à mieux répondre aux priorités et vulnérabilités propre à cette catégorie de pays.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux PRI engagés dans une trajectoire de développement vers des niveaux de revenu plus élevés, en insistant sur l'importance d'un accompagnement financier qui leur soit adapté. À cet égard, M. Bourita a souligné que, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait de la coopération Sud-Sud et triangulaire "un moteur de co-développement et de création de valeur partagée".

Cette vision, a-t-il noté, trouve sa traduction dans des initiatives concrètes et structurantes, notamment l'Initiative Atlantique en faveur des États du Sahel et le Processus des États Africains Atlantiques. Elle s'est également illustrée à travers l'engagement du Royaume au sein du Groupe des Amis des Pays à Revenu Intermédiaire, dont il a assuré la présidence de janvier 2023 à avril 2025, avant de la transmettre aux Philippines, a ajouté M. Bourita.

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Le ministre a salué, dans ce contexte, le rôle du Groupe des Amis des PRI en tant qu"'espace intergouvernemental précieux", appelant à construire "une coopération internationale plus différenciée, plus équitable et plus adaptée aux réalités" des PRI. Cette rencontre s'est conclue par l'adoption d'une déclaration ministérielle, réaffirmant les Déclarations de Rabat et de Makati, et appelant à l'adaptation de la coopération internationale au développement aux besoins des PRI, ainsi qu'à l'élaboration d'un Plan Stratégique d'Action.