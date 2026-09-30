Afrique: Assemblée générale du Comité africain de développement durable intégré - Les contours d'une intégration continentale digitalisée explorée

29 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse NGOM

L'Assemblée générale constitutive du Comité africain de développement durable intégré (Caddi) s'est tenue à Rabat, le 22 septembre 2026, au Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (Cafrad).

Selon un communiqué reçu, les participants à cet évènement ont exploré les contours d'une plus grande intégration économique de l'Afrique à travers la digitalisation des politiques de gouvernance et d'investissements.

L'Assemblée générale constitutive du Comité africain de développement durable intégré (Caddi) s'est tenue à Rabat (Maroc), le 22 septembre 2026. Selon un communiqué reçu hier, cette rencontre a réuni experts, universitaires et décideurs publics. Elle vise à favoriser une approche fondée sur la coopération, l'innovation autour de projets phares comme l'Écosystème numérique panafricain structuré autour de la sécurisation de l'investissement, de l'intelligence économique et de la promotion des partenariats public-privé (Ppp).

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Par ailleurs, les participants ont aussi exploré les initiatives, devant permettre le renforcement de la souveraineté économique, financière, commerciale, numérique et technologique de l'Afrique. « Le Caddi entend contribuer à faire de l'Afrique un espace de paix, de performance et de puissance durable, en s'appuyant sur ses territoires, ses ressources, ses talents, son capital humain, son innovation et ses capacités économiques », renseigne le communiqué.

Dans cette optique, le Caddi veut traduire « ses orientations stratégiques en programmes, projets et actions concrètes ». Ainsi, il compte accorder une place particulière à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) virtuelle (Zv), initiative stratégique portée par le Caddi.

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