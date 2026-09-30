Afrique: Détention d'Aminata Seck aux États-Unis - Le Sénégal suit de près le dossier

Le Sénégal suit avec une « attention particulière » la situation d'Aminata Seck, actuellement détenue aux États-Unis par les services américains de l'immigration, a indiqué ce lundi 29 septembre le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, dans un communiqué.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises aux États-Unis ont engagé les démarches nécessaires auprès des autorités américaines compétentes. Elles portent notamment sur les conditions de détention et l'état de santé de la ressortissante sénégalaise », souligne le texte.

Les autorités du ministère informent «maintenir le contact avec les différentes parties concernées afin de lui apporter l'assistance consulaire requise, dans le respect des procédures en vigueur aux États-Unis ».

L'autorité dit enfin rester « pleinement mobilisée » et suivre de près l'évolution de la situation. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères salue par ailleurs l'élan de solidarité suscité autour de la compatriote, au Sénégal comme à l'étranger.