Sénégal: Louga - 1068 accidents dont 41 décès, l'Anaser accentue la sensibilisation

Face à la recrudescence des accidents de la route dans la capitale du Ndiambour, une mission de l'agence nationale de la sécurité routière (Anaser) a été dépêchée, ce mardi, à Louga pour sensibiliser les acteurs du transport sur les mesures de prévention.

Selon Latir Mané, directeur du développement et de la coopération de l'Anaser, la région de Louga a enregistré 1 068 accidents durant le premier semestre de l'année 2026, ayant occasionné 41 décès. "Vu la gravité de la situation, nous avons jugé nécessaire de venir à Louga afin d'accentuer les opérations de sensibilisation en vue d'éveiller les consciences des usagers", a-t-il fait savoir.

Revenant sur les activités menées à Louga, le chef de mission a indiqué qu'une opération de contrôle inopiné mixte, en collaboration avec la gendarmerie, a été organisée en premier lieu. Au total, 275 véhicules ont été contrôlés, parmi lesquels 115 ont été verbalisés pour diverses infractions.

Latir Mané a fait remarquer que les infractions les plus fréquentes concernent notamment l'excès de vitesse et les dépassements dangereux.

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Outre cette opération de contrôle, la mission a également rencontré les transporteurs ainsi que les conducteurs de motos "Jakarta" à la gare routière de Louga. Une occasion, selon M. Mané, de rappeler à ces derniers les bons comportements à adopter, notamment le respect du Code de la route et le port de la ceinture de sécurité.