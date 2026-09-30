Angola: Un secrétaire d'État prône l'autonomisation des femmes du secteur maritime

Soyo — Le secrétaire d'État à la Gestion des espaces et des Ressources marins, Álvaro dos Santos, a plaidé ce mardi à Soyo (province du Zaïre) pour un meilleur accès des femmes travaillant dans les secteurs maritime, portuaire et de la pêche -- ainsi que de celles issues des communautés de pêcheurs -- à la formation, au financement et à la technologie, afin de favoriser leur autonomisation au sein de l'économie bleue.

Le responsable s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'une rencontre de l'Association des femmes des secteurs maritime, portuaire, des plateformes logistiques et activités connexes (AMMPPLOP) de la CPLP, qui s'est tenue dans la ville de Soyo. Álvaro dos Santos a également prôné une participation accrue des femmes aux instances décisionnelles et a salué leur contribution dans les domaines de la pêche, de la vie des communautés de pêcheurs, de la conservation, de la transformation et de la commercialisation des produits halieutiques, des activités portuaires et logistiques, ainsi que de l'innovation et de la préservation des savoirs.

Il a indiqué que la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'autonomisation des femmes du secteur maritime, portuaire et des communautés de pêcheurs constituaient le coeur de cette rencontre. Par ailleurs, le secrétaire d'État a jugé indispensable la préservation des écosystèmes marins pour le développement de l'économie bleue, l'augmentation durable de la production et l'amélioration des conditions de vie des communautés côtières, en mettant tout particulièrement l'accent sur les femmes et les jeunes.

Dans ce contexte, il a mis en avant la dimension environnementale du programme, qui prévoit le nettoyage des zones côtières et la plantation de mangroves, avec la participation des femmes, des jeunes, des communautés locales, des institutions et des partenaires. « Le développement de l'économie bleue commence par la manière dont nous prenons soin du territoire et des écosystèmes qui soutiennent la vie de nos communautés », a-t-il déclaré.

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Il a souligné que les mangroves constituent des zones de reproduction et des refuges importants pour les espèces aquatiques et qu'elles contribuent à la résilience des communautés côtières. Álvaro dos Santos a également insisté sur l'importance de l'aménagement de l'espace marin, en tenant compte de la coexistence d'activités telles que la pêche artisanale et industrielle, le transport maritime, les opérations portuaires, l'exploitation d'hydrocarbures, le tourisme et la conservation de la nature.

Il a cité Soyo comme un exemple de cette coexistence et a défendu l'aménagement du territoire marin comme un outil pour prévenir les conflits, protéger les zones sensibles et garantir que la croissance de l'économie maritime se fasse sans nuire aux écosystèmes ni aux communautés côtières. Concernant la gestion des ressources biologiques et aquatiques, il a prôné des décisions fondées sur les connaissances scientifiques, le respect des périodes de fermeture de la pêche et des quotas de capture, ainsi que le renforcement de la surveillance et la lutte contre la pêche illégale et non déclarée.

Par ailleurs, le responsable a affirmé que le Ministère des Pêches et des Ressources marines prône une gestion participative, dans laquelle les communautés côtières, et en particulier les femmes, sont des partenaires actifs de la surveillance, de la protection et de l'utilisation responsable des ressources marines.

La réunion de l'AMMPPLOP a rassemblé des femmes liées à la pêche et à d'autres activités maritimes, portuaires, logistiques et connexes, issues des pays de la CPLP. Au cours de l'activité, des thèmes liés au changement climatique, à la conservation des écosystèmes marins, à la durabilité et au rôle des femmes dans le développement de l'économie bleue ont été abordés. Le Projet d'éducation environnementale marine pour les femmes mareyeuses et pêcheuses d'Angola (PEAMPPA) a également été présenté.

À l'issue des travaux, une action environnementale a été menée, consistant en la plantation de mangroves dans une zone de conservation située près du canal Cadal, dans la municipalité de Soyo.