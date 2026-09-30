Angola: DP World inaugure son siège social à Luanda

Luanda — La multinationale de la logistique DP World a inauguré ce mardi son siège social au sein du terminal polyvalent du port de Luanda, dans le cadre de la concession de la plateforme.

Ce bâtiment de deux étages comprend des espaces de travail et de détente, une cantine, une clinique moderne ainsi que des technologies de pointe visant à optimiser la manutention des marchandises. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure, dont le coût s'élève à 32 millions de dollars américains, a été présidée par le secrétaire d'État chargé de l'aviation civile et des secteurs maritime et portuaire, Adilson Catala. À cette occasion, le directeur exécutif de DP World, Francisco Pinzón, a souligné que l'inauguration du bâtiment marquait l'achèvement de la première phase des investissements au port de Luanda, lesquels ont atteint 260 millions de dollars.

Il a par ailleurs annoncé une nouvelle phase d'investissement de 90 millions de dollars destinée à accroître la capacité de stockage des marchandises, la faisant passer de 572 000 à 900 000 conteneurs, « ce qui fera du terminal du port de Luanda l'un des plus avancés de la région australe du continent ». Il a assuré que l'entreprise continuerait d'investir dans les ressources humaines, les technologies et les solutions susceptibles de transformer le secteur de la logistique et de contribuer au développement économique de l'Angola.

De son côté, le président du conseil d'administration du port de Luanda, Alberto Bengue, a mis en avant l'importance du siège de DP World pour l'amélioration des conditions d'accueil des travailleurs, l'augmentation de la productivité et la réduction de l'encombrement des navires au terminal. DP World est une multinationale de la logistique originaire des Émirats arabes unis, dont le siège est situé à Dubaï ; elle est spécialisée dans l'exploitation de terminaux portuaires, la logistique du fret, les services maritimes et les zones de libre-échange.

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Fondée en 2005 par la fusion de Dubai Ports Authority et de Dubai Ports International, l'entreprise exploite un réseau mondial de plus de 60 ports et terminaux répartis dans plus de 40 pays, traitant environ 10 % du trafic mondial de conteneurs. alDepuis 2021, DP World détient la concession pour la gestion du terminal polyvalent du port de Luanda, en Angola, pour une durée de 20 ans, soit jusqu'en 2040.