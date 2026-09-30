Sénégal: Football - Report du démarrage du championnat professionnel prévu le samedi 3 octobre 2026

Le démarrage du championnat de football professionnel sénégalais, initialement prévu le samedi 3 octobre 2026, est reporté au samedi 17 octobre prochain. L'annonce a été faite mardi soir par la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué.

Le Comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est réuni ce mardi 29 septembre 2026, pour examiner la situation du calendrier des compétitions nationales au regard des engagements internationaux des différentes sélections nationales du Sénégal. Après analyse, le comité a décidé du report du début du championnat professionnel local qui devait démarrer ce week-end.

« Afin de tenir compte de ces différents engagements et de permettre aux joueurs, aux clubs et aux sélections nationales de disposer des conditions idoines à une préparation et une participation optimales aux compétitions internationales, le Comité d'urgence a, à l'unanimité, décidé de faire reporter le démarrage du championnat professionnel initialement prévu le samedi 3 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 », informe la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué publié mardi soir.

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Cette décision vise, selon la même source, à assurer une « meilleure articulation » entre le calendrier des compétitions nationales et celui des équipes nationales, tout en préservant les « intérêts supérieurs » du football sénégalais. Mais également, la « bonne préparation » des différentes sélections engagées dans des échéances internationales.

La coïncidence avec plusieurs échéances internationales évoquée

En réalité, selon la Fédération, après examen du calendrier sportif, le comité d'urgence constate que la période initialement retenue pour le démarrage du championnat professionnel coïncide avec plusieurs échéances internationales importantes.

Celles-ci concernent l'équipe nationale A qui joue contre les îles Comores le 4 octobre 2026 ainsi que les sélections nationales U23, U20, U17 et Beach Soccer qui font respectivement face à la Gambie les 2 et 4 octobre 2026, à la RDC les 1er et 4 octobre 2026, à la France les 3 et 5 octobre 2026, au Nigeria les 3 et 4 octobre 2026.

Sur ce, la Fédération sénégalaise de football invite la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), les clubs professionnels et l'ensemble des acteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires afin d'intégrer cette nouvelle date dans leurs planifications respectives.