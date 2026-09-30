Afrique: Championnat du Monde de Nanbudo - Le Congo décroche l'or à Istanbul

À l'issue du 8e Championnat du Monde de Nanbudo qui s'est tenu du 25 au 27 septembre à Istanbul, en Turquie, le congolais Sibail Charlemane Ndzon a remporté la médaille d'or.

Porté par une préparation rigoureuse sous la houlette du directeur technique National, Brunel Bouap Poundjoll, l'athlète Sibail Charlemane Ndzon a été sacré champion du monde en Kumite Senior -65 kg, s'imposant en finale face au Croate Martin Prekrat.

La délégation de la Fédération Congolaise de Savate Boxe Française, Shoot Boxe et Disciplines Associées a vu ses ambitions couronnées de succès. Avec seulement deux athlètes engagés, le pays repart d'Istanbul avec un bilan remarquable de quatre médailles (1 en or, 1 en argent et 2 en bronze).

Après son titre de Vice-champion du monde acquis en 2025 à Casablanca au Maroc, Sibail Charlemane franchit un cap historique en décrochant l'or en Kumite. Il complète sa moisson personnelle par deux médailles de bronze décrochées en Ju Randori Senior -70 kg et en Balance Combat Senior -70 kg.

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De son côté, Mavy Edoumoue Ndengue a confirmé sa constante progression internationale. Médaillé de bronze l'an passé à Casablanca, il s'est hissé sur la deuxième marche du podium mondial en s'emparant de la médaille d'argent et du titre de vice-champion du monde de Nanbudo Kumite pour cette édition 2026.

Cette dynamique victorieuse témoigne de la vitalité et de l'essor de la discipline au Congo. La fédération a tenu à saluer l'accompagnement institutionnel du ministère des Sports ainsi que le soutien d'Arnaud Nkamhoua, promoteur de MKF et Président de l'International Nanbudo Federation (INF), pour la prise en charge en pension complète des athlètes congolais. Une performance qui enracine un peu plus le sport congolais au sommet de la hiérarchie mondiale.