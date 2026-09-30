Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le pays participe aux Fêtes consulaires de Lyon

La République du Congo a participé, les 26 et 27 septembre, aux Fêtes consulaires de Lyon, une manifestation culturelle qui réunit chaque année près de 70 pays représentés au sein du corps consulaire de la capitale des Gaules.

Placée sous le haut patronage du maire de Lyon, Grégory Doucet, cette édition s'est tenue sur la place Bellecour autour du thème « Contes et Légendes du monde ». Elle a offert au public l'occasion de découvrir la diversité culturelle, les traditions et les patrimoines des pays participants.

Représentant l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, le ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, a pris part à la manifestation aux côtés des membres de l'Association des Congolais du Grand Lyon (ACGL).

Organisées depuis plus de vingt ans, les Fêtes consulaires transforment chaque année le coeur de Lyon en un véritable village international. Le thème retenu cette année a permis aux différents pays de présenter des contes populaires, personnages mythiques, créatures fantastiques, légendes anciennes et croyances issus de leurs patrimoines respectifs.

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Un passeport délivré gratuitement par la Ville de Lyon permettait aux visiteurs de parcourir les différents stands. Une signature apposée sur chaque espace faisait office de « visa » symbolique, invitant le public à poursuivre son parcours à la découverte des cultures représentées.

Plusieurs activités ont ponctué les deux journées, notamment des rencontres, ateliers créatifs, séances de contes, lectures musicales, échanges, représentations théâtrales, jeux et expositions.

L'awélé à l'honneur au stand du Congo

Au stand de la République du Congo, les visiteurs ont notamment découvert l'awélé, également appelé « ngola », un jeu traditionnel africain présenté dans une ambiance rythmée par les percussions.

L'animation musicale a été assurée par Bio Rostand Nganga, pensionnaire des Percussions de Brazza. Ses prestations au tam-tam ont contribué à donner une dimension festive à l'espace consacré au Congo.

La participation congolaise a également permis de mettre en avant la destination Congo et plusieurs aspects de son patrimoine culturel. Des visiteurs interrogés dans le cadre d'un micro-trottoir réalisé par Ziana TV, avec Cyr Makosso et Anthony Mouyoungui, ont exprimé leur intérêt pour les découvertes proposées au stand congolais.

La communauté congolaise saluée

Intervenant à l'issue de la manifestation, Armand Rémy Balloud-Tabawé a salué l'implication de la communauté congolaise de Lyon, estimant qu'elle contribue, par son comportement et ses initiatives, au rayonnement de la République du Congo. « La communauté congolaise à Lyon s'est comportée en véritable ambassadrice de notre pays, en respectant les lois du pays d'accueil et en faisant la promotion du Congo à travers la culture et l'art culinaire. Elle a su hisser bien haut le drapeau de notre pays », a-t-il déclaré.

Le ministre conseiller a appelé à maintenir cette dynamique avec l'appui de l'ambassadeur du Congo en France, des autorités nationales et de l'ensemble de la communauté congolaise. « Ensemble, nous allons maintenir ce cap avec l'appui de notre ambassadeur, de nos très hautes autorités et de la communauté, en tant que force unie et force de proposition », a-t-il ajouté.

À la veille des Fêtes consulaires, Armand Rémy Balloud-Tabawé avait remis au maire de Lyon un ouvrage dédicacé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, consacré notamment aux atouts de la destination Congo, à sa faune, sa flore et ses sites touristiques. À travers ce geste, la représentation congolaise a également adressé une invitation à découvrir la République du Congo, tout en mettant en avant l'image d'une communauté congolaise intégrée à la vie locale et engagée dans la promotion de son pays d'origine.

La participation du Congo aux Fêtes consulaires de Lyon aura ainsi constitué un cadre de promotion de son patrimoine culturel et touristique, mais aussi de dialogue et d'échanges avec les nombreuses communautés représentées à cette manifestation internationale.