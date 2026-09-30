Guinée Bissau: Le retour suicidaire d'Embaló divise le palais et l'armée

À moins d'une semaine du retour annoncé de l'ancien président Umaro Sissoco Embaló à Bissau, qui avait fomenté un »faux putsch » le 26 novembre 2025, pour invalider la victoire de son challenger, Fernando DIAS, la Guinée-Bissau entre dans une séquence politique et sécuritaire particulièrement sensible. Face à la pression d'une majorité d'officiers, membres du cabinet militaire présidentiel exercée sur le général Horta N'Tam qui s'opposent à son retour à Bissau, le dossier de Umaro Sissoco Embalo est géré avec « précaution ». Détails exclusifs

L'ancien président, renversé par les militaires le 26 novembre 2025, a annoncé son retour au pays pour le 4 octobre et confirmé son intention de briguer la présidence lors du scrutin prévu le 6 décembre prochain.

Révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique, l'exfiltration vers la capitale sénégalaise d'Umaru Sissoco Embalo le 27 novembre, l'ancien président bissau-guinéen sera finalement transporté par un vol spécial sur Brazaville pour un court séjour chez Sassou N »GUESSO avant de rejoindre sa résidence marocaine.

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L'annonce de son retour intervient dans un climat où les rapports de force au sein de l'appareil d'État et de l'establishment militaire demeurent difficiles à décrypter. Des informations en possession de Confidentiel Afrique font état de mouvements au sein des dispositifs de sécurité, notamment d'un désarmement progressif d'éléments chargés de la protection rapprochée de l'ancien pouvoir. Ces informations parvenues à Confidentiel Afrique, alimentent les interrogations sur les dispositions que les autorités de transition entendent prendre à l'approche du 4 octobre.

Le général Horta Inta-A Na Man face à l'équation explosive d'Emballo

Le locataire du palais de Bissau qui avait été le chef d'état-major de l'armée de terre sous Embaló avant de prendre la tête de la transition, demeure au centre de toutes les équations. Interrogé récemment sur un éventuel retour de l'ancien président, il avait déclaré que tout citoyen bissau-guinéen était libre de rentrer au pays. Une position qui contraste avec les spéculations persistantes sur les dispositions sécuritaires autour de cette arrivée.

Illidio Vieira, l'actuel premier ministre met son véto sur le retour à Bissau de Embalo

Autre pièce maîtresse du dispositif: le Premier ministre de transition, Ilídio Vieira Té. Ancien ministre des Finances d'Embaló et directeur de sa campagne électorale en 2025, Té est aujourd'hui engagé dans la construction d'une nouvelle formation politique, le Parti populaire guinéen (PPG). Il assure désormais vouloir inscrire son action dans une logique autonome, affirmant qu'il n'existera « ni présidents cachés ni centres de décision parallèles» au sein de son parti.

Cette évolution illustre le profond bouleversement des alliances depuis la chute d'Embaló. Celui qui fut hier un proche collaborateur de l'ancien président est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la transition et entend construire son propre espace politique. Ilídio Vieira Té refuse d'ailleurs publiquement l'idée selon laquelle le PPG serait un instrument destiné à faciliter le retour de son ancien mentor.

Dans les casernes comme dans les cercles politiques, le retour d'Embaló constitue ainsi un test majeur. Les rumeurs concernant les mouvements d'armes et les dispositifs de sécurité, qui alimentent les conjecture, renforcent la prudence autour de la séquence.

Une certitude demeure. Le 4 octobre pourrait constituer un moment déterminant pour la transition bissau-guinéenne. Entre le retour d'un ancien chef d'État qui entend reprendre sa place dans le jeu politique, une hiérarchie militaire issue du renversement de novembre 2025 et un gouvernement qui cherche désormais à affirmer son autonomie, Bissau s'avance vers une échéance où chaque geste pèsera lourd.Points de vérification éditoriale importants : le calendrier électoral fixe actuellement les élections présidentielle et législatives au 6 décembre 2026 ; la nouvelle architecture institutionnelle de transition n'interdit pas explicitement à Embaló de se présenter, contrairement au général Horta Inta-A et au Premier ministre Ilídio Vieira Té.