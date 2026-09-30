Afrique: Éliminatoires CAN-2027 - Les Lions de l'Atlas confirment face aux Crocodiles du Lesotho

La victoire sans surprise des Lions de l'Atlas face aux Crocodiles du Lesotho (2-0), mardi à Bloemfontein (Afrique du Sud), pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2027, a été une occasion pour la sélection nationale de conforter son classement amplement mérité dans le groupe A.

Après la victoire remportée face au Gabon (2-0), vendredi dernier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, les Hommes de Mohamed Ouahbi ont mis le cap sur la ville sud-africaine de Bloemfontein où ils ont croisé le fer avec l'équipe du Lesotho, déjà vaincue par le Niger lors de la première journée sur le score de 1-2.

La première mi-temps, plutôt tactique, a été émaillée d'une série de combinaisons qui ont failli faire mouche à plusieurs reprises, à l'instar de ce tir cadré de Brahim Diaz (27 ème minutes) passé à côté du poteau droit du portier lésothan, ou encore de cette occasion de Azzedddine Ounahi de mettre le ballon dans la lucarne (41 ème minutes).

Les Likuena ont beau tenir tête, en s'offrant même parfois des occasions franches, la défense a fini par céder à la 45 ème minutes après une frappe bien cadré de Brahim Diaz.

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De retour des vestiaires, les coéquipiers de Hakimi allaient asseoir définitivement leur domination sur le jeu, à l'exception de quelques incursions du côté adverse, sans gravité pour les cages de Yassine Bounou.

Il a fallu attendre la 82 ème minutes pour sceller cette rencontre sur le score de 2-0, grâce à un but signé Azzddine Ounahi qui a doublé la mise.

Revenant justement sur ce match, le sélectionneur national a déclaré que « le plan qu'on a eu c'était de gagner ce match à domicile, surtout après la rencontre remportée face au Gabon, et on va garder le même plan. Nous sommes une équipe qui aspire beaucoup et ce match a été l'occasion de donner du temps de jeu à ceux qui le méritent ».

Mais le plus important, c'est d'aborder les matchs avec beaucoup de sérieux quel que soit l'adversaire, a-t-il poursuivi, notant que « sur un terrain pareil, il a fallu être très juste techniquement avec des passes combinées ».

Il a estimé que les Lions de l'Atlas, « un groupe très compact qui a pratiquement dominé la rencontre », ont créé beaucoup d'occasions et ont assez fait bien les choses.

Le sélectionneur de l'équipe du Lesotho, Bob Mafoso, a quant à lui affirmé que « la qualité a parlé et la logique a été respectée », lors de ce match.

« Nous avons joué contre une grande équipe composée de joueurs d'une très grande qualité. Mais, honnêtement, je crois que nous avons disputé un bon match sur le plan tactique. Nous avons été très compétitifs », a-t-il ajouté.

« Nous sommes contents par certains moments de ce match, honnêtement. Mais sur le plan physique, nous avons beaucoup de travail à faire », a-t-il expliqué.

Le technicien lésothan a également reconnu que le manque d'expérience n'a pas favorisé ses joueurs face à une sélection marocaine soudée et compacte, qui excelle dans la récupération des ballons.

Après deux journées des éliminatoires, les Lions de l'Atlas, auteurs de deux victoires, confortent leur place de leaders du groupe A (6 pts) en attendant l'autre match de cette poule Gabon-Niger programmé plus tard dans la soirée de mardi.

Lors des troisième et quatrième journées (11-17 novembre 2026) des éliminatoires, le Maroc jouera au Niger à domicile et en déplacement.