Le Haut Représentant du Chef de l'Etat et Autorité Morale de PEP/AAAP, Tony Kanku Shiku, a présidé une réunion stratégique sur les consultations populaires annoncées par le Président de la République à la cité de l'Union Africaine. Il a été également question de faire une restitution de l'audience que le Chef de l'Etat avait accordée en primeur à cette plate-forme politique qui constitue, à ce jour, une troisième force politique en RDC. Cette réunion du bureau politique élargi avait autour de la table le Chef de groupement, les Présidents de Parti politique, Députés et Sénateurs ainsi que les Personnalités politiques.

Les consultations nationales s'accélèrent à la Plate-forme électorale et politique PEP/AAAP. Le samedi 26 septembre, autour de Tony Kanku Shiku, les membres de cette plate-forme ont suivi avec intérêt la restitution de l'audience officielle que le Président de la République a accordé à une importante délégation de la Plateforme électorale et politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (PEP-AAAP).

Menée par son Autorité morale et Haut Représentant du Chef de l'État, Tony Kanku Shiku, la plateforme avait déposé ses propositions concrètes pour la réussite du futur dialogue national et la refondation de l'Etat.

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À l'issue de cette réunion, l'Honorable Rwakabuba, a été chargée de restituer la teneur des discussions devant la presse. Il ressort dans cette déclaration que le PEP/ AAAP a, d'abord, identifié quelques objectifs du dialogue national et de la refondation de l'État. Pour le PEP/ AAAP la paix demeure le préalable ultime et fatidique de ce dialogue. A ce titre, le PEP/AAAP a estimé de mettre en exergue la fin de la guerre d'agression rwandaise et autres atrocités commises par des groupes terroristes AFC/ M23 contre les populations congolaises dans l'Est de la RDC.

Pour y parvenir, le PEP/ AAAP a réaffirmé son soutien indéfectible au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, le PEP/AAAP a résolu à l'unanimité des membres de s'engager à mobiliser la population sur toute l'étendue du territoire national pour une adhésion massive aux prochaines consultations populaires qui constitue en prélude un socle au dialogue national et la refondation de l'Etat.

Un autre objectif que c'est assigné Tony Kanku Shiku, en présence de Laurent Batumona, président de cette plate-forme était d'évaluation de la gouvernance publique du pays par rapport au dialogue que le peuple congolais attend de tous les voeux. A cette rencontre du bureau politique élargi, la question socio-économique s'était invitée enfin de permettre un décollage durable.

Résolu à jouer pleinement sa partition à ce rendez-vous national et historique, la PEP/ AAAP a institué une Commission ad hoc chargée de formuler les contributions qui pourront amener à une réussite au Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État.

Avec son esprit managérial, les cadres de la plateforme électorale et politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple ont indiqué que le Haut représentant du chef de l'État Tony Kanku Shiku , a une volonté politique indéniable pour l'aboutissement de la vision du Chef de l'État quant à la refondation de l'État et de son développement intégral.

Il faut rappeler qu'une minute de silence a été observé en mémoire des Hautes Autorités Judicaires militaires qui ont trouvé la mort dans le crash d'un avion le vendredi 25 septembre à Kenge.