En marge de la célébration du 77ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, a choisi la redevabilité. Au cours d'une conférence de presse tenue, mardi 29 septembre 2026, à la nouvelle chancellerie chinoise, dans la commune de la Gombe, il a présenté les principales réalisations d'envergure accomplies par son pays pour bâtir une communauté d'avenir partagé, aussi bien au niveau mondial qu'en Afrique. S'agissant de la RDC, le Diplomate Zhao Bin a mis en évidence une série d'actions concrètes, réaffirmant la volonté de la Chine d'oeuvrer en faveur d'une coopération pragmatique, axée sur le respect des engagements, l'aide à la population et le développement.

Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire persistante dans l'Est du territoire congolais, il assuré que Pékin demeure pleinement engagé à contribuer à la préservation de la souveraineté congolaise, à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée nationale et apporter une assistance nécessaire pour la protection des populations. Dans ce registre, il a annoncé la construction imminente d'un nouveau siège de l'Etat-major général des FARDC, projet stratégique pour consolider la mission des forces loyalistes.

« La Chine a activement soutenu le travail de la RDC durant son mandat à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a voté en faveur de la prorogation des sanctions, y compris l'embargo sur les armes, visant les groupes armés non étatiques en RDC, exprimé à maintes reprises son soutien ferme à la partie congolaise dans la défense de sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi que la promotion de la désescalade de la situation dans l'est du pays », a-t-il déclaré. Une détermination qui se veut fructueuse dans la durée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Car, aux dires de Zhao Bin, "la Chine continuera de soutenir la RDC dans le remplissement de son mandat 2026-2027 comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et entend maintenir un soutien mutuel ferme avec elle sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre". Il a fait également savoir que "la Chine est disposée à oeuvrer de concert avec la RDC pour faire entendre haut et fort la voix du « Sud global » autour des quatre initiatives majeures mondiales avancées par le Président XI Jinping".

Plus de 19 milliards USD en 2026

La contribution de la partie chinoise aux efforts du développement de la RDC entend couvrir plusieurs secteurs. Sur le plan économique, Kinshasa et Pékin viennent de réaliser un envol exceptionnel. A lumière des révélations de l'Ambassadeur Zhao Bin, de janvier à juillet 2026, le volume des échanges bilatéraux entre les deux parties a dépassé 19,2 milliards de dollars américains, avec un excédent commercial de près de 10,6 milliards USD au profit de la République démocratique du Congo.

« La RDC demeure la plus grande destination des investissements chinois et l'un des trois premiers partenaires commerciaux de la Chine en Afrique. La communauté d'intérêts et d'avenir partagés entre les deux parties s'est davantage consolidée », a salué, dans sa communication, l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin.