Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya vante la vision gouvernementale sur l'accès à l'information et la transparence de la vie publique !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a pris part, lundi 28 septembre 2026, à la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, organisée dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à Kinshasa.

Initiée par la Fédération des Radios de Proximité du Congo (FRPC), avec l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), cette rencontre s'est tenue dans le cadre du projet « Impulsion Média : Modernisation, Protection et Droit d'accès à l'information publique ». Elle a réuni des représentants des institutions de la République, des parlementaires, des professionnels des médias, des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres du corps diplomatique autour des enjeux liés à la transparence de l'action publique et au droit d'accès à l'information.

À cette occasion, le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Ndjoli, porteur de la proposition de loi sur l'accès à l'information et la transparence de la vie publique, a présenté les principales articulations de son initiative parlementaire. Dans son intervention, Patrick Muyaya a rappelé que le Gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa fait de cette réforme une priorité inscrite dans la continuité des recommandations des États généraux de la Communication et des Médias de janvier 2022.

« Dans ce cadre, le Gouvernement conduit par la Première ministre Judith Suminwa a inscrit parmi ses priorités la finalisation de la loi d'accès à l'information, aux côtés des autres réformes structurantes du secteur ». Le ministre a souligné que cette réforme vise à consolider les principes de transparence, de redevabilité et de confiance entre l'État et les citoyens, tout en organisant durablement la gestion de l'information publique.

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« La célébration de cette journée nous place devant une responsabilité précise : faire de l'accès à l'information un instrument de transparence, de redevabilité et de confiance entre l'État et les citoyens ». Patrick Muyaya a également salué l'initiative parlementaire de l'honorable Jacques Ndjoli, tout en réaffirmant la contribution du Gouvernement afin de garantir une loi cohérente, applicable et en harmonie avec les réformes déjà engagées dans le secteur des médias.

Revenant sur les acquis de la loi du 13 mars 2023 relative à la liberté de la presse, à la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication, le ministre a rappelé que ses dispositions consacrent déjà le droit d'accès des journalistes professionnels aux sources publiques d'information. S'adressant aux professionnels des médias, il les a exhortés à exercer pleinement ce droit dans le respect de l'éthique et de la déontologie journalistiques.

« J'en appelle à la responsabilité des journalistes professionnels des médias, titulaires de la carte de presse, afin qu'ils exercent pleinement ce droit : aller à la source, vérifier les faits et confronter les informations. C'est par une information vérifiée, rigoureuse et responsable que nous ferons reculer la désinformation ». Cette célébration a constitué un cadre d'échanges entre les pouvoirs publics, le législateur, les médias et les partenaires autour de la mise en place d'un environnement favorable à un accès effectif à l'information publique, considéré comme un levier essentiel de consolidation de la démocratie en République Démocratique du Congo.