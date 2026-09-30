Afrique: Egypt Mining Forum 2026 - Louis Watum Kabamba promeut le potentiel minier de la RDC

Le Ministre des Mines, Son Excellence Louis Watum Kabamba, a pris part à la 5e édition de l'Egypt Mining Forum 2026, ouverte ce lundi au Caire sous le haut patronage du Président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi.

Cette édition a été marquée par la présentation de la stratégie égyptienne visant à renforcer l'attractivité du secteur minier, notamment à travers la digitalisation des procédures d'accès aux zones d'exploration et la sécurisation des investissements.

En marge du Forum, le Ministre des Mines a échangé avec le Vice-Ministre saoudien chargé des Affaires minières sur les perspectives de concrétisation de la coopération entre les deux pays. Il s'est également entretenu avec son homologue égyptien, l'ingénieur Karim Badawi, au sujet du renforcement de la coopération minière entre la RDC et l'Égypte, notamment dans les domaines des données géologiques, de la recherche appliquée, de la transformation locale, de la formation et des investissements.

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Intervenant en qualité de panéliste sur le thème de la compétitivité des juridictions minières, de la stabilité fiscale et des investissements, Louis Watum Kabamba a souligné l'importance de la sécurité des investissements, de la stabilité réglementaire, de l'État de droit ainsi que de l'accès à une énergie et à des infrastructures compétitives.

Il a également insisté sur la nécessité de faire du développement minier un levier de transformation locale, de création de valeur et d'amélioration des conditions de vie des populations.

La RDC réaffirme sa volonté de renforcer ses partenariats internationaux et de promouvoir un secteur minier attractif, compétitif et porteur de développement durable, conformément à la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en oeuvre sous la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka.