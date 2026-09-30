Tunisie: À quoi faut-il s'attendre cet automne au pays ? Les prévisions de l'INM

Les températures moyennes saisonnières pour la saison octobre-novembre-décembre 2026 devraient dépasser les normales climatiques de référence (1991-2020) sur l'ensemble du pays, indique l'Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, publié mardi, l'INM a souligné que la saison octobre novembre-décembre marque généralement la transition vers la période automnale et hivernale. Elle se caractérise par une baisse progressive des températures et une augmentation de l'activité pluvieuse, particulièrement dans les régions du Nord et du Centre-Est. Selon les normales climatologiques de référence de 1991-2020, les températures moyennes saisonnières pour cette période varient entre 12 °C et 18 °C au Nord et au Centre du pays, et entre 16 °C et 19 °C dans les régions du Sud. Les températures moyennes saisonnières les plus basses sont enregistrées à Thala.

Possibilité de précipitations légèrement supérieures aux normales

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L'INM a, par ailleurs, fait savoir que les modèles de prévisions saisonnières ne montrent pas de signal fortement dominant pour la pluviométrie sur l'ensemble du pays pour la saison octobre-novembre-décembre 2026 mais ils dégagent une tendance localisée vers des précipitations légèrement supérieures aux normales.

Selon les normales climatologiques de référence de 1991-2020, les cumuls saisonniers pour la période varient généralement entre 122 et 443 mm au Nord et dans les régions côtières, entre 55 et 102 mm au Centre-Ouest du pays et entre 30 et 97 mm dans les régions du Sud. Le cumul saisonnier le plus élevé est souvent enregistré à Tabarka.

Pour le mois d'octobre, les températures moyennes normales varient entre 17 °C et 23 °C dans le Nord et le Centre du pays, et entre 22 °C et 24 °C dans le Sud. Les cumuls pluviométriques normaux varient généralement entre 38 mm et 84 mm dans le Nord, avec un maximum de 116 mm à Tabarka. Des cumuls plus faibles sont observés au Centre et au Sud, où ils ne dépassent généralement pas 55 mm.

Pour le mois de novembre, les températures moyennes normales (1991-2020) varient entre 11 et 18 °C au Nord et au Centre, et entre 15 et 19 °C au Sud. Les précipitations normales sont généralement plus abondantes au Nord, avec des cumuls allant de 39 à 96 mm, atteignant 160 mm à Tabarka, de 21 à 41 mm au Centre et généralement moins de 34 mm au Sud.

S'agissant du mois de décembre, les températures moyennes normales (1991-2020) varient entre 7 et 14 °C au Nord et au Centre, et entre 11 et 15 °C au Sud. Les précipitations mensuelles normales sont généralement plus abondantes à l'extrême Nord du pays, avec des cumuls mensuels dépassant 100 mm, atteignant 161 mm à Tabarka. Les cumuls varient de 14 à 47 mm au Centre et généralement moins de 32 mm au Sud.