Tunisie - OMV réaffirme sa volonté de développer ses activités et investissements

La Tunisie et le groupe autrichien OMV entendent renforcer leur coopération dans le secteur des hydrocarbures, notamment dans les domaines de l'exploration et de la production, a indiqué mardi le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Le ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a reçu, mardi soir au siège du ministère, une délégation de haut niveau d'OMV, conduite par Przeslaw Gazeau, vice-président exécutif du groupe autrichien, actif dans le secteur des hydrocarbures. La rencontre, tenue en marge de la visite en Tunisie du ministre autrichien de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme, a permis d'examiner l'activité d'OMV en Tunisie, ses programmes futurs ainsi que les perspectives de développement de ses investissements. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, dans l'objectif de contribuer au développement des ressources nationales et de soutenir le secteur énergétique tunisien.

À cette occasion, Slah Zouari a souligné l'importance de renforcer la coopération avec OMV et d'intensifier les efforts pour accélérer la réalisation des projets programmés et développer les activités d'exploration et de production. Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la rentabilité des investissements dans le secteur et de valoriser davantage les ressources nationales en hydrocarbures.

Il a, par ailleurs, rappelé la priorité accordée par le ministère au renforcement des partenariats avec les grandes entreprises internationales et à l'attraction de nouveaux investissements susceptibles de contribuer à l'augmentation de la production de gaz et de pétrole et au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

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De son côté, Przeslaw Gazeau a souligné qu'OMV entretient avec la Tunisie un partenariat de plus de cinquante ans, mettant en avant l'importance des projets réalisés au cours de cette période et leur contribution au développement du secteur énergétique tunisien. Le responsable autrichien a également fait part de la volonté d'OMV de poursuivre sa coopération avec la Tunisie et d'examiner de nouvelles opportunités permettant de développer ses activités et ses investissements dans le pays.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, du président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Fayçal Trifa, de la chargée de la gestion de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), Rania Marzouki, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère.