Tunisie-Finlande - Renforcer la coopération dans la protection des frontières

La Tunisie et la Finlande ont examiné les moyens de renforcer leur coopération dans le domaine de la protection des frontières et de tirer parti de l'expertise finlandaise, lors d'une réunion de travail tenue à l'ambassade de Tunisie à Helsinki.

L'ambassadrice de Tunisie en Finlande, Nabiha Hajji, s'est entretenue à cette occasion avec l'amiral à la retraite Tom Hanén, vice-commandant des gardes-frontières finlandais, ainsi qu'avec Jani Yräinen, chef de l'unité des affaires internationales, selon un communiqué de l'ambassade publié mardi.

Les discussions ont notamment porté sur l'utilisation de technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, afin de renforcer la surveillance des frontières et de développer les capacités en matière de gestion frontalière.