Congo-Kinshasa: Infrastructures de transport au pays - Quels défis et quelles solutions pour améliorer la sécurité des usagers

Les infrastructures de transports en RDC sont souvent insuffisantes, vétustes, non entretenues ou mal gérées. Elles occasionnent régulièrement des accidents mortels. Le plus récent d'entre eux est l'accident d'avion dans lequel deux hauts magistrats militaires ont trouvé la mort le 25 septembre à Kenge. A cela s'ajoutent des naufrages à répétition sur les eaux congolaises.

-Quelle lecture faire de la situation des infrastructures de transports en RDC ? Et surtout, quelles solutions pour réduire les accidents et améliorer les conditions de déplacement des Congolais ?

Invités :

-Mbonzi wa Mbonzi, cadre du parti politique Mlc, parti membre de l'Union sacrée de la Nation

-Fontaine Mangala, député national élu de Kisangani province de la Tshopo et membre de l'Union sacrée de la Nation