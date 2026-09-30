Sénégal: Sécurité routière - Louga enregistre 1 068 accidents et 41 décès en six mois (ANASER)

La région de Louga (nord) a enregistré 1 068 accidents de la circulation au cours du premier semestre de l'année 2026, occasionnant 41 morts, a révélé mardi Latyr Mané, directeur du développement et de la coopération à l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER).

"Entre janvier et juin 2026, 1 068 accidents ont été recensés dans la région de Louga. Parmi eux, 381 accidents de circulation se sont produits dans la zone de compétence de la Police, tandis que 687 accidents relèvent de la zone de compétence de la Gendarmerie. Le bilan humain est également lourd avec 41 décès enregistrés durant cette période", a déclaré Latyr Mané, directeur du développement et de la coopération à l'ANASER.

M. Mané s'exprimait en marge d'une opération de sensibilisation initiée par l'ANASER auprès des usagers. La structure a organisé, avec la Gendarmerie, une opération de contrôle mixte sur plusieurs axes routiers, notamment Louga-Kébémer, Louga-Sakal et Louga-Dahra pour mieux sensibiliser les usagers.

Au total, 275 véhicules ont été contrôlés. Les agents ont relevé 115 infractions, soit plus de 4 véhicules contrôlés sur 10 concernés par une infraction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les principales infractions constatées figurent les excès de vitesse et les dépassements dangereux.

Pour l'ANASER, ces comportements "renvoient directement à la responsabilité humaine, considérée comme l'un des principaux facteurs dans la survenue des accidents".

Au-delà des contrôles routiers, l'ANASER s'est également rendue à la gare routière de Louga pour échanger avec les transporteurs et les conducteurs de motos "Jakarta".

Les acteurs ont été sensibilisés au respect du Code de la route et aux équipements de sécurité, notamment le port du casque, de la ceinture de sécurité et du gilet de visibilité.

"Les accidents de la circulation résultent généralement de trois facteurs : l'infrastructure, le véhicule et le comportement humain", a dit Latyr Mané, estimant toutefois que des améliorations ont été réalisées sur les infrastructures routières, notamment sur la RN2, avec le renforcement de la signalisation verticale et horizontale.

"L'enjeu est désormais de faire évoluer les comportements des usagers afin de réduire le nombre d'accidents et de victimes", a-t-il dit.