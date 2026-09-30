Afrique: Greenpeace et des pêcheurs alertent sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur Djifère, 'poumon économique' du Sine

Djifère (Fatick) — Les membres du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) de Djifère, dans la commune de Palmarin (Fatick, centre-ouest), en partenariat avec Greenpeace Afrique, se sont réunis, mardi, dans le cadre d'une rencontre de plaidoyer communautaire sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur les communautés côtières, a constaté l'APS.

"Cette activité s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan d'action de la campagne +Océans+ de Greenpeace", a expliqué Amadou Oumar Touré, chargé de campagne +Océans+ de Greenpeace Afrique, en marge de cette rencontre.

"Nous avons tenu à visiter au cours de cette campagne, des sites du littoral sénégalais pour nous rendre compte des impacts liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, mais aussi à l'érosion côtière", a-t-il souligné.

"C'est ainsi que nous nous sommes rendus notamment à Saint-Louis, Lompoul et Kayar, et aujourd'hui nous sommes à Djifère", a-t-il ajouté.

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M. Touré a relevé la vulnérabilité du littoral de Djifère, une zone où l'érosion côtière est constatée depuis des années.

"Aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole au large (Sangomar), il y a une accentuation de cette érosion côtière, mais aussi des impacts sur les activités de pêche et de transformation de produits halieutiques que mènent les femmes", a-t-il déploré.

Le chargé de campagne +Océans+ de l'ONG Greenpeace Afrique a annoncé l'élaboration d'une compilation des informations issues des différentes rencontres avec les acteurs de la pêche.

"Nous allons élaborer à terme un plan d'action en y intégrant les solutions proposées et, ensuite, travailler avec les communautés pour mettre en oeuvre les activités qui ont été identifiées avec elles dans les zones concernées", a-t-il encore indiqué.

Pour Souleymane Thiaw, coordonnateur du CLPA de Djifère, sa localité, qui a toujours été considérée comme le "poumon économique" de la région de Fatick, est maintenant confrontée à de "réelles difficultés" à cause de l'exploitation du pétrole au niveau de Sangomar.

"Aujourd'hui, on exploite le pétrole dans la zone où les pêcheurs avaient l'habitude de travailler. L'établissement d'un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de la plateforme d'exploitation, où toute approche est interdite, rend désormais l'accès totalement impossible pour nos pirogues", s'est indigné M. Thiaw, également coordonnateur départemental du CLPA de Fatick.

Selon lui, depuis l'installation des plateformes pétrolières, certaines espèces de poissons qui venaient auparavant se reproduire près des côtes sont devenues introuvables, entraînant une raréfaction des ressources halieutiques pour les pêcheurs locaux.

"Nous, pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices et autres acteurs de la pêche, ressentons tous l'impact de cette exploitation pétrolière dans la zone, car nous ne trouvons plus de poissons. Nous avons tenu d'innombrables rencontres avec les exploitants du pétrole, mais il n'y a aucun suivi, que des promesses jamais respectées", fustigent les acteurs locaux.

Selon le chef du village de Djifère, Cheikh Sadibou Diamé, l'exploitation du pétrole au niveau de Sangomar a corsé leurs difficultés face à l'avancée de la mer.

"Nous sollicitons la construction d'une digue de protection pour freiner l'érosion côtière, car si Djifère disparaît, beaucoup d'autres localités de la zone, dont Palmarin, Dionewar et Niodior, disparaîtront", a alerté le chef du village.