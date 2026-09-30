Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 200 volontaires formés au leadership et aux 'valeurs de l'olympisme'

Thiès — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, en partenariat avec le Système des nations unies, ONU/Femmes et l'état-major des armées, a lancé mardi au centre d'entrainement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès, la formation de 200 volontaires aux valeurs de l'olympisme et au leadership, a constaté l'APS.

Le COJOJ, dans l'optique d'assurer une organisation optimale des JOJ Dakar 2026, a sélectionné 6 000 volontaires pour servir de relais, de guides durant toute la période des compétitions.

Deux-cent d'entre eux ont été choisis, pour subir une formation de trois jours en leadership et aux valeurs de l'olympisme, pour être les "têtes de pont".

"Chacun d'entre eux aura à [diriger] une équipe, [et] à lui de transmettre les valeurs qu'il a apprises ici", a indiqué le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade.

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"Ils auront la responsabilité de communiquer à leurs équipes respectives les valeurs apprises en 72 heures auprès des armées et des agents du COJOJ", a-t-il dit.

Selon M. Wade, cette formation s'inscrit dans un processus normal de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse.

"Cette formation consistait à surtout identifier les niveaux de responsabilité, [dispenser] les formations nécessaires, mais au-delà, partager avec eux les valeurs de l'olympisme", a expliqué Ibrahima Wade.

Il a précisé que les volontaires sont chargés d'accompagner, de guider, de conseiller les spectateurs, les officiels, les agents techniques ou même les athlètes, d'écouter leurs complaintes et d'être à leurs côtés, en servant de relais.