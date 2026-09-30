Sénégal: Un programme de 45 milliards FCFA lancé pour renforcer les infrastructures universitaires

Bambey — Un programme de cinq lots d'un montant de 45 milliards de francs CFA, destiné à renforcer les capacités d'accueil pédagogiques de plusieurs universités sénégalaises, a été lancé mardi à Bambey, par le ministre des Infrastructures, Dethie Fall.

Dethie Fall a été accompagné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara.

"Rien que pour ce programme qu'on lance aujourd'hui, ça porte sur 45 milliards de francs CFA et touche plus de six universités sur l'étendue du territoire national", a déclaré le ministre, lors de la cérémonie de lancement à l'Université Alioune Diop de Bambey.

Il a précisé que ce programme des cinq lots constitue un "renforcement de la capacité d'accueil du point de vue pédagogique".

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Le ministre des Infrastructures a également indiqué que le chef de l'État a fixé un programme de livraison de 10 100 lits universitaires d'ici à la fin de l'année.

Après les 2 100 lits réceptionnés à l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio et les 1 000 livrés à Bambey, des capacités supplémentaires sont prévues dans plusieurs universités, notamment à Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Matam.

Un programme de sept restaurants universitaires totalisant 7 000 places doit également être livré d'ici à la fin de l'année, a-t-il annoncé.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara, a salué la livraison de ces infrastructures et appelé les étudiants à en prendre soin.

"Tout franc investi pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants constitue un investissement pour la préparation des hommes et des femmes qui vont transformer ce pays", de a-t-il déclaré, soulignant que le renforcement des infrastructures universitaires se poursuivra progressivement.