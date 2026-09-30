Sénégal: Le programme de réhabilitation des infrastructures, une réponse à la forte croissance des effectifs à l'Université de Bambey (Recteur)

Bambey — Le recteur de l'Université Alioune Diop (UAD) de Bambey, Pr Ibrahima Faye, a salué, mardi, le programme national de réhabilitation, de rénovation et de construction d'infrastructures universitaires, estimant qu'il constitue "une réponse importante" aux contraintes liées à la croissance des effectifs de l'institution.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de pose de la première pierre des travaux, en présence des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des Infrastructures, le recteur a indiqué que les effectifs de l'UAD sont passés de 5 617 étudiants en 2019-2020 à 9 617 en 2024-2025.

Pour 2026-2027, les prévisions portent sur 11 325 étudiants, auxquels devraient s'ajouter 3 500 nouveaux bacheliers, soit un effectif attendu de 14 825 étudiants, hors bacheliers étrangers.

Selon Pr Faye, cette croissance exerce "une pression considérable" sur les capacités d'accueil, avec un déficit en salles de cours, amphithéâtres, salles de travaux dirigés et pratiques, laboratoires et espaces administratifs.

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Le programme engagé concerne notamment la réhabilitation de la bibliothèque, du bâtiment A, de l'administration, des blocs sanitaires, de la salle Master et de plusieurs blocs pédagogiques, ainsi que la construction et l'équipement d'amphithéâtres et de salles de classe.

Le recteur a également insisté sur le renforcement des ressources humaines, indiquant que plusieurs structures de formation expriment d'importants besoins en enseignants permanents.

"L'infrastructure et les ressources humaines constituent ainsi deux dimensions indissociables de la qualité de l'enseignement supérieur", a-t-il souligné.

Pr Ibrahima Faye a exprimé la gratitude de la communauté universitaire aux autorités de l'État et aux autorités administratives et politiques de la région de Diourbel, estimant que cette étape ouvre "une nouvelle étape" pour l'Université Alioune Diop.

Il a assuré que l'UAD accompagnera la mise en oeuvre du programme afin que les infrastructures réalisées contribuent durablement à l'amélioration de la formation, de la recherche et du service public universitaire.

Un programme de cinq lots d'un montant de 45 milliards de francs CFA, destiné à renforcer les capacités d'accueil pédagogiques de plusieurs universités sénégalaises, a été lancé mardi à Bambey, par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

M. Fall a été accompagné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara.