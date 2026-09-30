Sénégal: Kaolack - L'IEF de Keur Madiabel créée pour renforcer la proximité et l'équité territoriale éducatives (Ministre)

Kaolack — La création de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Keur Madiabel, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), entre dans le cadre de la réforme du découpage territorial des structures éducatives, qui vise à renforcer la proximité, l'équité territoriale et l'efficacité dans le pilotage du système éducatif, a indiqué, mardi, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

"La réforme du découpage territorial de nos structures éducatives répond à une exigence de proximité, d'équité et d'efficacité dans le pilotage du système éducatif. Et la création de l'IEF de Keur Madiabel traduit notre volonté d'adapter notre dispositif administratif à la réalité démographique et territoriale", a-t-il déclaré précisant que cette nouvelle création porte à cinq le nombre d'IEF relevant de l'Inspection d'académie (IA) de Kaolack.

Moustapha Guirassy présidait un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré au redécoupage des structures de l'éducation et de la formation dans la région de Kaolack, en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, du préfet de Kaolack, Mamadou Gueye, et de plusieurs acteurs du système éducatif.

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Selon le ministre, cette réforme vise à rapprocher davantage l'administration des établissements scolaires, des enseignants, des élèves, des parents d'élèves et des communautés.

La création de l'IEF de Keur Madiabel devrait ainsi contribuer à améliorer l'accompagnement des établissements scolaires, a-t-il affirmé, soulignant que "la création de nouvelles structures éducatives ne constitue pas une fin en soi".

"Le véritable succès de cette réforme ne se mesurera pas au nombre de nouvelles structures créées, mais à l'impact qu'elles auront sur la vie de l'école et sur la réussite de nos élèves", a notamment affirmé le ministre.

Moustapha Guirassy a ainsi invité les acteurs à faire de ces structures éducatives des leviers pour améliorer le suivi des établissements, renforcer l'accompagnement pédagogique, assurer une gestion plus réactive des personnels et consolider la collaboration avec les collectivités territoriales et les autres acteurs de l'éducation.

Il a, par ailleurs, demandé aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux partenaires sociaux, aux parents d'élèves, à la société civile et à l'ensemble de la communauté éducative à accompagner la réforme dans un "esprit constructif".

Il a également exhorté les parties prenantes à traduire rapidement en actions concrètes les conclusions et recommandations issues des consultations afin d'assurer l'installation et le bon fonctionnement de la nouvelle IEF de Keur Madiabel.