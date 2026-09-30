Sénégal: Pêche artisanale - Lancement d'une campagne pour préserver l'accès au récif de Diattara, au large de Saint-Louis

Dakar — L'organisation de la société civile SynDev et les pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (nord) ont lancé, mardi à Dakar, une campagne dénommée "Notre mer, nos droits, notre futur", pour réclamer la préservation et l'accès des pêcheurs au récif de Diattara, affecté, selon eux, par les activités gazières.

"Diattara était une richesse très importante", a déclaré le président des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, Aladji Dousse Fall.

"Plus de 400 pirogues et environ 1 700 personnes sont directement impactées par les restrictions d'accès à cette zone de pêche traditionnelle", a fait remarquer M. Fall.

"Pourquoi la multinationale qui s'active sur les lieux ne choisit pas une cohabitation réelle avec ces pêcheurs, au lieu de les chasser ?", s'est-il interrogé, appelant l'État à demander aux entreprises concernées de prendre en compte les conséquences des activités gazières sur les communautés.

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Aly Sagne, directeur exécutif de SynDev, une organisation non gouvernementale engagée pour la justice sociale et environnementale, a pour sa part, appelé les entreprises à "réparer les impacts de leurs activités sur les communautés", estimant que le récif constitue aussi un patrimoine social et culturel.

"Il y a des impacts, il faut les réparer", a-t-il martelé.

Diattara est un récif rocheux naturel et très poissonneux situé au large du Fleuve Sénégal à Saint-Louis.

Le lancement de la campagne s'est tenu en marge de la réunion de stratégie du Forum africain des entreprises et des droits de l'homme sur le rôle des organisations de la société civile et des communautés impactées.