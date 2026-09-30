Sénégal: Le CNP veut renforcer l'engagement des entreprises en matière de responsabilité sociale et de développement durable

Dakar — Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) a lancé, mardi, l'édition 2026 de son Label RSE, avec l'ambition de renforcer l'engagement des entreprises en matière de responsabilité sociale et de développement durable, notamment à travers davantage de transparence sur leurs actions et leurs résultats.

"Cette nouvelle édition met particulièrement l'accent sur la redevabilité des entreprises labellisées, appelées à rendre compte régulièrement de leurs performances en matière environnementale, sociale, sociétale et de gouvernance (ESG)", a expliqué l'expert du CNP en matière de RSE, Philippe Barry, lors d'un point de presse au siège de l'organisation patronale.

"Le Label RSE CNP, mis en place en 2022, comporte trois niveaux. Le premier porte sur la mise en place d'une organisation dédiée à la RSE, notamment un comité RSE, tandis que le deuxième concerne la réalisation de projets structurants à impact, avec des partenariats et des indicateurs de suivi", a rappelé Philippe Barry.

"Le troisième niveau, présenté comme la finalité du dispositif, repose sur la publication d'un rapport RSE comprenant une grille d'indicateurs ESG", a-t-il poursuivi.

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"Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que les entreprises puissent régulièrement, chaque année, rendre publique cette grille des indicateurs", a déclaré M. Barry.

Il a précisé que cette démarche "doit permettre aux entreprises de rendre compte de leur évolution, qu'elle soit positive ou négative, en tenant compte notamment des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées".

Pour Philippe Barry, " le développement de la RSE repose également sur une responsabilité partagée entre les entreprises, l'État et la société civile".

Il a notamment plaidé pour le renforcement de la formation des dirigeants et cadres d'entreprise, ainsi que pour des mécanismes d'accompagnement destinés aux petites et très petites entreprises.

Philippe Barry a également évoqué l'évolution du cadre réglementaire, avec notamment l'intégration progressive de la RSE dans les marchés publics et la réforme envisagée vers des "achats durables publics".

Selon le secrétaire général du Conseil national du patronat, Amidou Diop, "une trentaine d'entreprises disposent actuellement du Label RSE et développement durable".

Il a estimé que ces entreprises traduisent, à travers leurs actions, "un engagement citoyen et responsable", allant au-delà du mécénat et de la philanthropie.

Il a cité notamment les actions en faveur des populations vulnérables, des personnes en situation de handicap, des femmes et des jeunes, ainsi que le recours accru aux fournisseurs locaux dans les chaînes d'approvisionnement.

"L'objectif, c'est de créer une valeur ajoutée locale plus forte, de donner à chaque citoyen sénégalais une dignité", a-t-il déclaré, en soulignant que la RSE relève d'un "acte volontaire", qui ne doit pas se substituer aux missions de l'État.

Le CNP entend par ailleurs organiser une Journée de l'investissement responsable des entreprises, qui réunira les entreprises labellisées autour d'actions d'information et de sensibilisation sur leurs initiatives RSE.

Cette initiative est prévue les 17 et 18 décembre 2026, dans le cadre des Assises de l'entreprise.