Sénégal: Du matériel d'une valeur de six millions FCFA offert à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye

Guédiawaye — Le Rotary club Dakar, en partenariat avec l'association "Les porteurs de flambeau", a remis mardi, un don de matériels au service d'oncopédiatrie de l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye dans banlieue de Dakar.

Le don d'une valeur estimé à environ 6 millions de francs CFA est composé entre autres de matelas, de draps, de serviettes, de médicaments, des vivres, du matériel de désinfection etc.

"Pour ce don, on dira que c'est entre 5 et 6 millions de francs CFA. Le montant est très dérisoire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. On aimerait pouvoir faire plus (...) Mais ce qu'on a vu nous réconforte dans l'idée qu'il faut encore donner beaucoup plus", a déclaré Bassirou Traoré, représentant du Rotary Club de Dakar.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise du don par le Rotary qui, a-t-il rappelé, "est né depuis 1905 et regroupe 1 400 000 personnes pour 46 000 clubs dans 200 pays" avec comme devise : "Servir d'abord".

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Il a précisé que son organisation était à l'hôpital Dalal Diam avec son don pour répondre à l'appel de l'association "Porteurs de Flambeau".

"Les bénéficiaires sont des enfants qui n'ont rien demandé à personne. On leur envoie des matelas, des draps, des médicaments, des vivres, de la nourriture, du matériel de désinfection, tout ce dont ils ont besoin, eux et leurs familles", a ajouté M. Traoré.

Pour sa part, Dr Fatou Binetou Diagne du service d'oncopédiatrie de l'hôpital Dalal Diam, a magnifié l'octroi de ce don du Rotary Club à travers l'association "Porteurs de Flambeau" qui, selon elle, accompagne l'unité depuis 2016 dans pratiquement beaucoup de domaines.

"Les défis sont énormes. J'ai parlé d'un seul centre dans tout le pays, c'est quelque chose qu'il faut relever. Il faut décentraliser la prise en charge, il faut rapprocher les soins des domiciles. Il faut augmenter le nombre de soignants", a-t-elle plaidé.