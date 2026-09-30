Sénégal: Déthié Fall annonce l'installation de plus de 10 000 lits dans les universités d'ici fin 2026

Bambey — Un programme d'urgence visant à installer 10 100 lits dans les universités sera exécuté d'ici à la fin de l'année, a annoncé mardi à Bambey (centre), le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

"Le chef de l'État a un programme de livraison de 10 100 lits d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré, rappelant que le président de la République avait réceptionné, le 29 août dernier, 2 100 lits à l'université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio.

À Bambey, le ministre co-présidait avec son collègue Boubacar Camara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la livraison d'un pavillon universitaire de 1 000 lits et d'un restaurant de 1 000 places.

Le programme prévoit également 1 000 lits supplémentaires pour chacune des universités de Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Matam.

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Il comprend aussi 6 000 lits destinés aux six universités du contrat "Tett Contractor", dont 2 100 lits pour l'UAM, et 2 000 lits aux cités universitaires de Tambacounda et Matam.

Au-delà des lits, le ministre a annoncé la livraison de sept restaurants universitaires totalisant 7 000 places.

De nouveaux restaurants sont prévus aussi dans les universités de Ziguinchor, Thiès, Kaffrine, Fatick, Matam, Tambacounda et Kaolack.

Le ministre des Infrastructures a appelé les entreprises engagées dans les contrats avec l'État à prendre "toutes les dispositions nécessaires à temps" afin de respecter les délais et d'assurer la qualité des ouvrages.

À Bambey, Déthié Fall a par ailleurs annoncé le lancement d'un programme de cinq lots, destiné à renforcer les capacités d'accueil pédagogique de l'Université Alioune Diop.

"Rien que pour ce programme qu'on lance aujourd'hui, ça porte sur un cout de 45 milliards FCFA, touchant plus de six universités nationales", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara, a salué la livraison des infrastructures, notamment les 1 000 lits, le restaurant universitaire et le centre médico-social de l'université Alioune Diop de Bambey.

Il a appelé les étudiants à prendre soin des infrastructures mises à leur disposition, estimant que "tout franc investi pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants constitue un investissement pour la préparation des hommes et des femmes qui vont transformer ce pays".

"Ce travail est un travail de longue haleine. Cela ne se fera pas en un jour", a souligné Dr Boubacar Camara, assurant que les pouvoirs publics poursuivront progressivement les investissements pour répondre aux besoins des universités.