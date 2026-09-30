Sénégal: Casamance - Des acteurs planchent sur les potentialités et les contraintes du Pôle territoire Sud

Ziguinchor — La Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) a entamé une session de passage en revue des potentialités et des contraintes du Pôle territoire Sud regroupant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, a-t-on appris du chef de la Division de la planification régionale au niveau de la direction générale de la Planification et des Politiques économiques du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

"Le diagnostic que nous avons fait a révélé des potentialités, mais également des contraintes au niveau du Pôle Sud. Et ce sont ces contraintes qui seront identifiées, à travers ce qu'on appelle les moteurs de croissance, mais également les chaînes de valeur, qui sont mieux connues par nous que par les acteurs territoriaux", a notamment dit Mansour Diaw.

Il s'exprimait, mardi, à l'ouverture d'un atelier de co-production de quatre jours du plan de développement territorial du Pôle Sud.

Au sortir de ce conclave, les participants espèrent disposer d'un diagnostic consolidé "qui refléterait véritablement la réalité du terroir", a-t-il ajouté.

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Selon Mansour Diaw, ce diagnostic sera partagé par l'ensemble des acteurs à l'occasion de cet atelier, auquel prennent part des acteurs des deux autres régions de la Casamance naturelle, que sont Sédhiou et Kolda.

Il a souligné que ce diagnostic "ne peut actuellement être validé sans la tenue de cette rencontre, en présence d'acteurs locaux pour le consolider et l'enrichir".

"Pour le document de co-production du plan de développement du Pôle territoire sud, nous comptons avec la collaboration des acteurs territoriaux, parce qu'ils sont censés mieux connaître que nous les défis du terroir. Tout le monde sait que le Pôle sud regorge de potentialités, qu'il faut transformer et nous allons essayer de recueillir le maximum de priorités qui pourraient répondre aux aspirations des acteurs à la base", a assuré M. Diaw.

C'est pour cette raison que cet atelier a été organisé, selon lui, à Ziguinchor avec les représentants des trois régions pour réfléchir sur les questions du Pôle territoire Sud, "au lieu de rester au niveau central et penser à la place des populations".

Il a soutenu que ce Pôle présente une caractéristique assez importante, notamment sa façade maritime, son potentiel économique, touristique, halieutique, son écosystème et l'écotourisme, qu'il faut essayer de "booster par rapport à ce plan de développement du pôle territoire".

Mansour Diaw a souligné qu'à Ziguinchor, les acteurs et autres techniciens de la DGPPE et des responsables de l'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) vont essayer de réfléchir sur les problèmes, les contraintes auxquels le territoire est confronté.

Ce qui permettra, à la fin de l'atelier de produire un document qui pourra être validé et prendre en charge l'essentiel des préoccupations des populations.

La DGPPE va bénéficier de l'accompagnement technique de l'IDEP, grâce à son expérience en termes de planification et de développement pour tout le continent africain.

"Nous allons faire un accompagnement méthodologique. Nous avons réuni les acteurs au niveau central, c'est-à-dire la DGPPE et des acteurs au niveau territorial. Pour nous c'est important, car il ne s'agit pas d'élaborer un document au niveau national, mais de confronter le diagnostic au niveau national avec les réalités au niveau territorial", a pour sa part dit Bakary Dossou, directeur de la formation et de la recherche à l'IDEP.