Sénégal: Les membres du Conseil consultatif des jeunes officiellement installés par le chef de l'Etat

29 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les 1 227 membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) ont été officiellement installés ce mardi au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba-Rose de Dakar, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Mbaye Kébé, élu le 28 juin dernier, est le président de cette instance servant d'interface institutionnelle entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Dans son discours, il a rappelé les principaux défis auxquels les jeunes du pays font face, citant notamment "l'emploi et l'insertion professionnelle, la formation, l'entrepreneuriat et l'accès au financement, l'éducation, etc."

"Nous ne nous limiterons pas à constater, nous poserons des solutions et accompagnerons l'État et ses partenaires dans l'action", a fermement déclaré M. Kébé.

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Le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS) est une instance consultative, créée par un décret du 5 décembre 2025, et chargée notamment de formuler des avis et recommandations sur les politiques publiques concernant la jeunesse.

Il compte 1 088 conseillers communaux, 92 conseillers départementaux, 28 conseillers régionaux et 19 représentants au niveau national. Le titre de conseiller est réservé à tout jeune âgé de 15 à 35 ans, élu par ses pairs à l'issue d'un scrutin majoritaire.

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