Sénégal: Financement de la transformation agro-industrielle - La Bnde et le Pndas scellent un partenariat

Ce jeudi 28 septembre , la Banque nationale de développement économique (Bnde) et le Programme national de développement des agropoles du Sénégal (Pndas) ont officialisé une convention de partenariat. Objectif : mettre en place un écosystème de financement robuste pour accélérer l'industrialisation du pays, portée par une ambition claire à savoir produire davantage, transformer localement et conquérir de nouveaux marchés.

La signature de cette convention entre la Bnde et le Pndas marque un tournant dans l'accompagnement financier du secteur industriel sénégalais. Lors de la cérémonie, en présence du ministre de l'industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop, le directeur dénéral de la Bnde a tenu à souligner l'importance de cette alliance. « Aujourd'hui, nous ne signons pas seulement une convention : nous donnons un cadre opérationnel à une ambition commune - mieux financer, mieux accompagner et mieux valoriser les potentialités de notre agriculture et de notre industrie », a-t-il déclaré.

Pour la coordonnatrice du Pndas, Aïssatou Ndiaye, l'enjeu est de taille. Il s'agit de « mettre en place un écosystème de financement des agropoles » pour soutenir concrètement les porteurs de projets. La convention vient compléter un premier fonds de 20 millions d'euros obtenu auprès de la Banque africaine de développement (Bad) et d'un second fonds de 3,5 milliards de francs Cfa.

La rencontre a permis de rappeler un engagement fort de la Bnde, qui a déjà injecté plus de 400 milliards de francs Cfa dans le secteur agricole depuis 2015.

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Le gouvernement affiche une volonté de rupture. Le ministre Serigne Gueye Diop a profité de l'occasion pour apporter un rectificatif majeur aux chiffres annoncés précédemment : le Sénégal, à la place de 14 agropoles régionaux annoncés par le passé, passera à 45 agropoles départementaux. Une expansion qui s'accompagne d'un élargissement du champ d'action à toutes les matières premières.

L'objectif économique est clair : faire passer la part de l'industrie de 22 à 25% du Pib actuellement à plus 30%.

Produire, transformer, conquérir

Au-delà des chiffres, la vision portée par la Bnde et le Pndas se résume en trois axes stratégiques : produire davantage, transformer localement et mieux conquérir les marchés. Actuellement, 9 sites d'agropoles sont en cours de réalisation, avec l'ambition de rapprocher la production, la transformation, la commercialisation et l'innovation au sein de pôles territoriaux performants.

« Dès demain, nous devons traduire cette convention en réalité économique : visible dans nos territoires, mesurable dans nos entreprises et concrète dans la vie de nos producteurs », a conclu le directeur général de la Bnde Mamadou Faye, réaffirmant l'engagement de l'institution à être une banque de développement « solide, experte et engagée » au service des priorités économiques du Sénégal.