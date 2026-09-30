Sénégal: BRVM - L'action Bridge Bank Groupe Côte d'Ivoire cotée à 9 000 FCFA ce mardi 29 septembre 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 29 septembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Bridge Bank Groupe Côte d'Ivoire a été cotée à 9 000 FCFA.

Par rapport à la séance de la veille où il s'établissait à 8 375 FCFA, le cours de cette valeur connait une augmentation de 625 FCFA en valeur absolue et 7,46% en valeur relative. Depuis le jeudi 24 septembre 2026, date de la cotation au marché principal de la BRVM de la société BBGCI avec un cours de 6 750 FCFA, l'action de cet établissement bancaire ne cesse de monter, enregistrant une augmentation de 2 250 FCFA.

A l'issue du premier semestre 2026, BBGCI a réalisé résultat net de 15,2 milliards de FCFA contre 10,4 milliards de FCFA au premier semestre 2025, soit une hausse de 46%.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 9 000 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 34 895 FCFA), Erium Côte d'Ivoire (plus 7,00% à 2 140 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 2 380 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 4,54% à 7 945 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 47 215 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,02% à 3 900 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,19% à 3 650 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,06% à 21 500 FCFA) et BOA Mali (plus 4,00% à 5 995 FCFA).

La valeur de ces transactions s'est à 3,275 milliards de FCFA contre 6,802 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 3, 527 milliards.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 21 491,234 milliards de FCFA contre 21 388,369 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 102,865 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations se situe à 13 616,018 milliards de FCFA contre 13 613,327 milliards de FCFA le lundi 28 septembre 2026, soit une hausse de 2,691 milliards.

L'indice de référence de la bourse, le BRVM composite a encore gagné 0,48% à 548,04 points contre 540,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0,83% à 264,21 points contre 262,04 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,68% à 202,14 points contre 200,78 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,29% à 387,61 points contre 386,48 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,49 % à 220,78 points contre 219,70 points la veille.