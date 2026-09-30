Afrique de l'Ouest: Présidence de la Fewacci - Faman Touré cède son fauteuil à Jani Ibrahim

La Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest (Fewacci) a un nouveau président en la personne du Nigerian, Dr Jani Ibrahim.

Il a été élu le lundi 28 septembre 2026, à la faveur de la 11e assemblée générale élective de cette fédération, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) à Abidjan-Plateau.

Il succède à ce poste l'Ivoirien Faman Touré, président de la Cci-ci, après deux mandats consécutifs à la tête de ladite fédération. Dr Jani Ibrahim a été élu pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois.

Par ailleurs, après la présidence, Faman Touré s'est vu confié le poste de trésorier de la Fewacci. Ainsi, le nouveau bureau se compose comme suit : Président (Nigeria), 1er vice-président (Bénin), 2e vice-président (Ghana), 3e vice-président (Guinée), trésorier (Côte d'Ivoire) et le trésorier adjoint (Sierra Leone).

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Le président sortant de la Fewacci, Faman Touré, a remercié les autorités ivoiriennes, les institutions régionales, les partenaires et les délégations nationales des Chambres de commerce pour leur soutien.

« Au terme du mandat que vous m'avez confié, je mesure la responsabilité qui a été la nôtre. Nous avons dû préserver la continuité de la fédération dans un environnement difficile, maintenir les liens entre les chambres et préparer une évolution de notre institution pour qu'elle réponde mieux aux besoins de ses membres », a déclaré Faman Touré.

En effet, sous l'impulsion de Faman Touré, le dialogue a été consolidé avec les institutions de la Cedeao. « Ensemble, nous avons soutenu la modernisation de notre gouvernance et élargi nos partenariats. Nous avons porté la voix des entreprises sur la facilitation des échanges, la concurrence et les conditions de l'investissement. Ces avancées sont le fruit d'un effort collectif », a-t-il insisté, soulignant que la prochaine étape doit transformer les partenariats engagés en services accessibles aux membres.

A en croire, le président de la Cci-CI, l'intégration régionale pour une entreprise se mesure à la possibilité de livrer une commande dans les délais, de recevoir son paiement et de réinvestir. « Lorsqu'un camion transportant des produits périssables reste immobilisé à une frontière, les pertes touchent le producteur, le commerçant et le consommateur. C'est cette réalité qui doit guider notre dialogue », a conseillé Faman Touré.

Quant au président entrant de la Fewacci, Dr Jani Ibrahim, il a remercié ses pairs pour la confiance porté sur sa personne. Il a promis de poursuivre l'action entreprise par son prédécesseur pour le rayonnement de l'institution. En outre, il travaillera à la transformation des produits agricoles.