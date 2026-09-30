La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cc-CI) a abrité le 29 septembre 2026, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, la 11e assemblée générale annuelle de la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest (Fewacci) sur le dialogue de haut niveau sur la politique économique.

Cette rencontre qui a réuni les représentants des quinze pays membres de la Fewacci avait pour thème : « Renforcer le commerce transfrontalier et l'investissement grâce à la transformation numérique et à la coopération internationale ».

A l'occasion, le président de la cci-ci, Faman Touré, par ailleurs président sortant de la Fewacci, a identifié trois priorités. Il souhaite une action plus suivie sur les obstacles au commerce et à la mobilité. Ainsi, le corridor Abidjan-Lagos, comme les autres corridors régionaux, doit bénéficier d'une meilleure coordination entre administrateurs et opérateurs. Les difficultés signalées par les entreprises devraient donner lieu à des réponses identifiables et à un suivi partagé avec les chambres ; le renforcement de la capacité des entreprises à produire pour le marché régional et l'approfondissement du dialogue avec la Bidc, les banques et les partenaires sur le financement du commerce, les paiements transfrontaliers et les mécanismes de garantie.

« Notre fédération doit disposer des moyens de servir durablement ses membres. Les orientations de la vision Fewacci 2035 devront s'appuyer sur des programmes chiffrés, des responsabilités précises et des résultats régulièrement présentés aux chambres. La mobilisation de ressources nouvelles et le développement de services utiles doivent accompagner une gouvernance transparente », a-t-il exhorté.

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Pour lui, la force de la fédération repose sur l'engagement de chaque chambre nationale. « J'invite chacune à mobiliser ses entreprises, à partager les difficultés rencontrées et à contribuer à la préparation des projets régionaux. Aux institutions publiques et à nos partenaires, je propose que nous retenions, à l'issue de ce dialogue, quelques priorités communes assorties d'interlocuteurs désignés et d'échéances de suivi », a proposé Faman Touré, indiquant que cette assemblée générale est une étape de transmission et de responsabilité collective.

Pour le conseiller technique, Ouattara Aboubakary, représentant le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Kalil Konaté, le commerce transfrontalier au sein de la sous-région ouest-africaine, demeure confronté à des défis majeurs : lourdeurs administratives, barrières non tarifaires, manque d'infrastructures de facilitation des échanges et accès limité aux marchés financiers des Pme.

« Ces obstacles ont un impact direct sur la compétitivité de nos entreprises, en particulier de nos Pme, en augmentant les coûts, les délais et les risques liés aux opérations transfrontalières », a-t-il déploré, soulignant que face à ces contraintes, la transformation numérique apparaît non plus comme une option, mais comme un impératif stratégique.

« Mais cette transformation ne pourra produire tous ses effets que si elle s'accompagne d'un environnement de confiance fondé sur l'harmonisation des cadres réglementaires, le renforcement de la cybersécurité et le développement des compétences numériques nécessaires à l'approbation de ces nouveaux outils », a expliqué Ouattara Aboubakary.

Selon lui, sous la houlette du Chef de l'Etat Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait du développement du secteur privé et de l'intégration économique régionale les piliers majeurs de sa politique de développement. « C'est pourquoi, le gouvernement s'emploie quotidiennement à créer un environnement des affaires toujours plus attractif, digitalisé et incitatif, tout en s'appuyant sur le rôle central des Chambres de commerce et d'industrie qui constituent la passerelle indispensable entre l'Etat les entreprises », dit-il.

Le nouveau président de la Fewacci, Dr Jani Ibrahim, du Nigeria a remercié ses pairs pour la confiance porté sur sa personne et au-delà, son pays. Ila promis de travailler pour les retour des pays de l'Aes au sein de la Cedeao.