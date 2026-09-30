Cote d'Ivoire: Immatriculation accélérée des véhicules neufs - Un centre dédié ouvre le 5 octobre à Treichville

La direction générale des transport terrestres et de la circulation (Dgttc) procède ce lundi 5 octobre 2026, à l'ouverture d'un centre d'immatriculation accélérée des véhicules neufs à Treichville.

L'annonce de la mise en service du site - géré en collaboration avec la direction du Guichet unique automobile - a été faite le 29 septembre 2026 au cours d'une séance de travail organisé par la Dgttc, dans ses locaux au Plateau, avec les concessionnaires et autres acteurs du secteur. Une plateforme en ligne liée à ce processus spécial a également été créée et a fonctionné durant la phase pilote qui a duré plus d'un semestre.

« Depuis août 2025, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a pris un arrêté portant accélération de la procédure d'immatriculation des véhicules neufs commercialisés par les concessionnaires agréés. En janvier-février dernier, nous avons entamé une phase pilote avec un certain nombre de concessionnaires et le projet arrive à maturité », a expliqué le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko. Et le Dgttc de souligner : « nous sommes totalement en phase avec les concessionnaires et une autorisation de circuler leur sera délivrée en attendant la plaque définitive et la carte grise »

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Oumar Sacko, a également présenté un spécimen de la nouvelle plaque d'immatriculation provisoire à fond vert et comportant notamment l'Armoirie de la Côte d'Ivoire, les logos du ministère et de la Dgttc. Au dire d'Oumar Sacko, cette nouvelle plaque vient mettre fin à un désordre qui a longtemps gangréné le secteur du fait des fausses plaques d'immatriculation provisoires que des concessionnaires et revendeurs s'autorisaient à fabriquer, à telle enseigne que l'administration n'avait pas de traçabilité des véhicules immatriculés à travers ce procédé. Il a indiqué que la plateforme créée pour vérifier la régularité des plaques d'immatriculation provisoire est déjà en usage notamment par les forces de l'ordre.

Un processus inclusif

À l'occasion, le directeur du Guichet unique automobile, Souleymane Touré, a insisté sur le fait que ce nouveau processus - qui prend une partie des activités de ses services - ne dérange en rien la procédure habituelle d'immatriculation. Il a plutôt exprimé sa gratitude au ministre Amadou Koné et à la Dgttc, pour avoir ouvert ce site qui désengorge sa structure. Quoique des travaux sont en cours pour ouvrir plusieurs autres sites à l'effet de se rapprocher davantage des usagers.

Outre la procédure spéciale mis en place pour accélérer l'immatriculation des véhicules neufs, Arthur Moloko, porte-parole du Groupement interprofessionnel automobiles, matériels et équipementiers (Gipame), a salué l'ensemble des reformes mises en oeuvre par le maroquin dirigé par Amadou Koné, pour assainir et fluidifier davantage le secteur de la vente d'automobiles.