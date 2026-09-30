Cote d'Ivoire: Développement - L'Ajced se dote d'une feuille de route

Les membres de l'Association des journalistes et communicateurs engagés pour le développement (Ajced) étaient réunis en séminaire, du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026 à Yamoussoukro. L'objectif était de définir les grandes lignes de sa feuille de route pour la période 2026-2029.

Placée sous le thème « Transfert de la capitale dans le Pnd 2026-2030 : quelle partition pour le District autonome de Yamoussoukro ? », cette rencontre s'est voulu un cadre de réflexion sur le rôle des médias et des communicateurs dans l'accompagnement des politiques et initiatives de développement.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Yéo-Dohogninnina, sous-préfet de Yamoussoukro, représentant le pouvoir exécutif. Dans sa communication, il a présenté le séminaire comme un rendez-vous important pour l'avenir de l'Ajced, tout en insistant sur la responsabilité sociétale des professionnels des médias dans le processus de développement. Il a notamment appelé l'organisation à traduire ses principes en actions concrètes autour de trois leviers que sont la sensibilisation de proximité, la promotion des initiatives socio-économiques et le renforcement de la cohésion sociale.

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« Nous souhaitons que vos échanges permettent de consolider votre organisation, de renforcer la fraternité entre vos membres et de définir des actions concrètes qui permettront à l'Ajced de prendre toute sa place dans l'accompagnement des initiatives de développement de notre pays », a-t-il déclaré. Dans son allocution, le président de l'Ajced, Bamba Idrissa, a réaffirmé l'ambition de son organisation de renforcer sa crédibilité et son rôle dans l'écosystème médiatique ivoirien. Pour ce nouveau mandat, il a placé l'action de l'association sous le signe de la responsabilité citoyenne, avec un triptyque clairement défini : « Informer avec rigueur, expliquer avec pédagogie et rassembler avec professionnalisme ».

Le président de l'Ajced a appelé les membres à une mobilisation totale afin de faire de ces assises un véritable laboratoire d'idées et d'actions. Au cours du séminaire, les différentes commissions techniques ont notamment travaillé sur la planification des activités phares de la période 2026-2029. Quatre grands axes structurent cette ambition. A savoir la pérennisation de la Tribune « En route vers l'excellence » ; la relance du Panel «

Coconstruction » ; l'intensification des visites d'immersion et de terrain ainsi que la mise en place de nouveaux programmes de formation, de partenariats et d'innovations sectorielles.« Ce séminaire est une opportunité unique de structurer nos ambitions pour notre profession et notre cité », a souligné Bamba Idrissa.

Représentant le président-fondateur de la Fondation Kélémou, Yacourwa Boué Koné, la directrice générale, Marthe Lokrou, a salué la convergence de visions entre la fondation et l'Ajced. Elle a notamment qualifié les journalistes et communicateurs d'éveilleurs de consciences », dont l'action demeure essentielle dans l'accompagnement du changement. Pour sa part, Traoré Yacouba, président des agents de presse de Yamoussoukro, s'est réjoui de la tenue de ces assises dans la capitale politique ivoirienne. Selon lui, cette initiative contribue à poser les bases d'un journalisme de développement plus rigoureux, plus citoyen et transparent.