Cote d'Ivoire: Leadership - Le SIL donne rendez-vous aux jeunes talents en novembre

Lancé le 26 septembre à Abidjan, le Sommet international du leadership veut donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs et pionniers souvent restés dans l'ombre. Pour sa première édition, il attend plus de 2 000 participants, avec des recruteurs à la clé.

« Côte d'Ivoire, où sont tes jeunes leaders ? » La question donne son thème à la première édition du Sommet international du leadership (SIL), présentée le samedi 26 septembre 2026 lors d'une conférence de presse au siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris les 21 et 28 novembre 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le Sil veut attirer l'attention nationale et internationale sur le potentiel des jeunes ivoiriens et sur leur capacité à agir au-delà des frontières du pays. Il réunira élèves, étudiants, entrepreneurs, acteurs privés et institutionnels, afin de mettre en lumière les pionniers de l'écosystème entrepreneurial, parfois laissés aux oubliettes, et de susciter des vocations.

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Pour son initiateur, Christian Emmanuel Djédjé, PCA de Wake-up CI, le thème « sonne comme une convocation ». Il regrette que, pour la majorité des jeunes, le leadership se résume au développement personnel, à la santé mentale ou à la dépression. « Nous avons voulu créer ce projet afin de mettre en avant des leaders dans des domaines d'activité bien précis », explique-t-il.

Six panels et des opportunités d'emploi

Communication, politique, entrepreneuriat, finances, leadership associatif, gestion des émotions : le programme s'articule autour de six panels. Selon la commissaire générale, Lala Keïta, il s'agit de sensibiliser jeunes et étudiants aux concepts clés de l'entrepreneuriat et du leadership. L'événement a aussi une portée concrète pour l'emploi. « Des entreprises viendront participer à cet évènement. Nous invitons donc les jeunes en quête d'emploi à venir avec leur CV. Certains auront peut-être la possibilité d'être recrutés », a-t-elle indiqué.

Plus de 2 000 participants sont attendus. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, et entend fédérer organisations de jeunes, sponsors et associations autour d'un projet à fort impact. Les organisateurs ambitionnent, à travers cette première édition, de révéler des talents et de faire émerger de nouveaux leaders.