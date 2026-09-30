Soudan: Numérisation douanière via la généralisation du système d'information préalable sur les cargaisons (ACD) dès octobre

Les forces douanières soudanaises déploieront, dès le début du mois d'octobre, le système d'information préalable sur les cargaisons (ACD) dans l'ensemble des ports et postes frontaliers du pays. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique de l'État visant à moderniser la gestion douanière et à fluidifier le commerce international.

Cette généralisation fait suite au succès de la phase pilote menée au port sud de Port-Soudan, qui a permis d'optimiser l'intégration des acteurs commerciaux et de centraliser les procédures douanières.

Le président du comité de l'ACD, Gen de police Amir Omer a précisé que ce système permet aux importateurs de soumettre leurs documents avant l'arrivée des marchandises. Cette anticipation réduit considérablement les délais de dédouanement, les coûts de stockage et le temps d'attente.

Sous la supervision du directeur général des douanes, Gen Salah Ahmed ce dispositif renforcera également la transparence, éliminera la bureaucratie papier et limitera la fraude documentaire. En sécurisant les recettes de l'État tout en accélérant les flux, les douanes soudanaises s'alignent ainsi sur les standards internationaux de facilitation du commerce.