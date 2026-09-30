Burkina Faso: Hadj 2027 - Les innovations présentées

30 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Leila Sylvia Sawadogo et Deborah Yameogo

Le Comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque (CNOPM) a lancé officiellement l'édition 2027 du hadj, le mardi 29 septembre 2026 à Ouagadougou.

Le Comité national d'organisation du pèlerinage à La Mecque (CNOPM) veut offrir un meilleur séjour aux pèlerins burkinabè en Terre Sainte. En effet, à l'occasion du lancement officiel du hadj 2027, le mardi 29 septembre 2026 à Ouagadougou, il a annoncé des innovations. Selon le représentant du ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Sibiri de Issa Ouédraogo, l'organisation de l'édition 2027 du pèlerinage à La Mecque se passe dans un contexte de consolidation des acquis des réformes introduites l'année dernière. Le quota alloué au Burkina Faso par les autorités saoudiennes pour l'édition 2027 reste identique à celui de 2026 qui est de 8 143 pèlerins.

Face aux plaintes des pèlerins qui estimaient ne pas disposer suffisamment de temps pour s'inscrire, le CNOPM a introduit de nouvelles dispositions. « Cette année, une fois que les candidats se sont tous inscrits, nous allons procéder à un tirage au sort. Cela va permettre de dégager le quota de 8 143. Une fois ce processus terminé, les candidats pourront désigner l'agence avec laquelle ils vont travailler », a détaillé le président du CNOPM, Amadou Sidibé. Comme autres innovations, il a annoncé la formation des acteurs impliqués dans l'organisation du hadj. « Des formateurs vont être outillés en novembre prochain. Ces derniers vont à leur tour former les autres acteurs », a-t-il précisé. Amadou Sidibé a soutenu que la plateforme « ehadj », expérimentée l'année dernière, va être de nouveau utilisée.

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« Cela permet d'instaurer une équité, plus de justice vis-à-vis de tous les pèlerins », a-t-il souligné. Le représentant du ministre chargé de la Mobilité a fait savoir que la compagnie nationale « Air Burkina », conformément à la réglementation, va assurer comme à l'édition passée, le transport aérien des pèlerins. Sibiri de Issa Ouédraogo a rappelé que l'intégration des coûts de la restauration à Médine et à La Mecque dans le coût global du hadj, expérimentée avec succès, sera maintenue. Il a signifié que le coût global du hadj 2027 sera communiqué en temps opportun.

Le représentant du ministre a lancé un avertissement contre les tentatives de sabotage. « Au regard des velléités de sabotage enregistrées à l'édition 2026, je mets fermement en garde tout éventuel candidat à ces pratiques honteuses aux antipodes des valeurs islamiques. Toute tentative sera réprimée sévèrement à la hauteur du forfait », a-t-il prévenu. Il a exhorté les acteurs à plus de professionnalisme et à privilégier l'intérêt du pèlerin.

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